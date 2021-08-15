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29元爽喝！超商開賣「辻利抹茶拿鐵」超香濃　還有爆餡粉紅Kitty燒

▲▼7-11「健司X辻利抹茶拿鐵」。（圖／7-11提供）

▲7-11新品「健司X辻利抹茶拿鐵」，現在嚐鮮價只要29元。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

抹茶控開喝了！7-11搶先開賣「辻利抹茶拿鐵」，喝起來有濃郁的抹茶香，即日起至8/24只要嚐鮮價29元，另外還有萌到捨不得吃的「粉紅Kitty人形燒」，咬下會爆出滿滿的草莓卡士達內餡，下午茶這樣吃剛剛好。全家則是推出2款辻利抹茶冰淇淋，分別加了獨家黑糖蜜融心、鮮奶煉乳融心，還能吃到白玉、紅豆粒，每一口都滿足。

7-11領先販售「健司X辻利抹茶拿鐵」，添加日本百年傳統老茶舖辻利茶舖抹茶粉，喝起來茶香優雅、尾韻回甘，即日起至8/24可享嚐鮮價29元（原價32元）。

喜歡吃日系甜點的你也絕對不能錯過「日本Hello Kitty QQ人形燒」，咬下會爆出香甜的草莓卡士達內餡，另外還有「日本QQ紅豆鯛魚燒」，可以吃到滿滿的紅豆內餡，以上2款只在大台北地區近1500間限定門市販售。

▲▼7-11獨賣日系甜點。（圖／7-11提供）

▲日本Hello Kitty QQ人形燒咬下會爆出草莓卡士達。

全家則是推出使用辻利抹茶粉製成的2款冰淇淋，售價皆為49元，首先為「辻利抹茶白玉黑糖流心」，吃得到宇治抹茶粉冰淇淋搭配獨家黑糖蜜融心以及QQ白玉，3種口感一次滿足，另一款則為「辻利抹茶煉乳紅豆流心」，宇治抹茶粉冰淇淋中加了鮮奶煉乳融心、紅豆粒，每一口都幸福。

▲▼全家開賣辻利抹茶冰品。（圖／全家提供）

▲全家辻利抹茶冰淇淋吃得到獨家黑糖蜜融心和鮮奶煉乳流心。（圖／全家提供）

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