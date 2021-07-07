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開吃了！超商獨家開賣6款「立陶宛巧克力」　全台限量1200包

▲萊爾富開賣立陶宛巧克力。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富開賣6款立陶宛巧克力。（圖／萊爾富提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

立陶宛先前宣布將捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，掀起一波搶買立陶宛商品的熱潮，就有超商繼推出立陶宛啤酒之後，現在要開賣6款「立陶宛巧克力」，全台僅限量1200包，吃貨們可要把握機會了。

萊爾富即日起於全台門市與門市LINE群組推出超商獨家「立陶宛巧克力」預購活動，一口氣開賣6種口味，為露特草莓綜合巧克力、露特櫻桃巧克力、露特燈籠果巧克力、露特玫瑰巧克力、露特經典85%黑巧克力、露特開心果黑巧克力，每款全台各限量200包。

另外，萊爾富也有販售2款立陶宛啤酒「沃福斯IPA精釀啤酒」和「沃福斯Beer Mail－芒果風味艾爾啤酒」，同時結合台、日、韓、歐美等多元酒款，同步推出「世界啤酒節」活動，即日起至7/13前推出指定啤酒享3件79折、6件77折優惠。

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▲萊爾富也買得到立陶宛啤酒。

量販店愛買則是買得到6款限定立陶宛啤酒，包括芒果甜味搭配麥香的「沃福斯Beer Mail芒果風味艾爾啤酒」，還有「沃福斯IPA精釀啤酒」、「沃福斯黃金拉格啤酒」、「沃福斯Beer Mail新英格蘭NEIPA啤酒」、「沃福斯Beer Mail酒花拉格啤酒」及「沃福斯Beer Mail覆盆莓波特啤酒」，全都是立陶宛原裝進口，不僅有著超美文藝風郵票包裝，口感也被大讚「酒花超香。」

▲量販一次賣6款立陶宛啤酒。（圖／愛買提供）

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