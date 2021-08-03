在家吃大餐！超商最新「雲端餐廳」　每人325元爽嗑泰式米其林套餐

▲頌丹樂就是i美食泰經典雙人分享餐只要650元，在家輕鬆享用泰式料理。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／台北報導

在家吃米其林餐廳太罪惡！7-11就和foodomo結合打造全新「雲端餐廳」平台，民眾只要在家就能吃到飯店、米其林料理，且最便宜甚至每人只要花325元就能在家享用打拋豬肉飯、冬蔭功鮮蝦湯米線、翻炒鮮蝦河粉等泰式米其林套餐。全聯即日起至8/8，「PXGo!全聯線上購」祭出5大優惠好康，喝美式咖啡只要花10元。

7-11「就是i美食」即日起與外送平台foodomo結合，打造全新「雲端餐廳」平台，預計8月底前將有超過30種星級飯店、米其林餐廳餐點組合可供民眾選擇，直接配送到府，其中又以「餐點訂閱誌」功能，可於前1日或當日上午安排預約訂餐，提供3天或5天的懶人餐選項，一次下單即可安排好一週餐食。

▲7-11最新雲端餐廳，預計8月底前能吃到超過30種星級飯店、米其林餐廳料理。



除了個人餐飲外，就是i美食也能依照人數選購「多元組合餐」，分為個人獨饗餐、雙人分饗餐、豪華家庭餐及尊榮會議餐。

就是i美食即日起搶先上架台北W飯店外帶系列料理，不管是想吃義大利片、披薩還三明治通通都有，另外還能點到來自泰國的米其林一星級餐廳「頌丹樂」的人氣海陸炒飯、河粉等餐點，還有泰式甜品和飲料，在家就能爽爽吃。

▲PXGo!全聯線上購，祭出OFF COFFEE破天荒最低價。（圖／全聯提供）

全聯為慶祝疫情期間「PXGo!全聯線上購」註冊會員數突破100萬，即日起至8/8特別規劃「百萬會員 感恩大回饋」活動，並祭出5大優惠好康：

1、全站消費單筆滿100元送100福利點（不累贈），滿1000元以上再加碼送總價值100元的小時達折價券（50元面額兩張）。

2、活動期間於PXGo!註冊成為新會員，完成首筆訂單，不限金額即可獲得100福利點回饋。

3、這一單免費！全站消費不限金額，天天抽10名PXGo!幫你買單（回饋與訂單金額等值之福利點數，單筆最高回饋上限1萬點）。

4、OFF COFFEE美式咖啡不限冰熱，100杯特價1000元，等於每杯最低只要10元，分批取貨沒有領取效期。

5、指定日期祭出話題商品限時下殺，分批取貨同品項「第2件半價」，等於每件百元有找，分批取貨沒有領取效期。