超商獨賣！「粉紅Kitty燒」咬下狂爆草莓卡士達　還有Q軟雕魚燒

▲日本Hello Kitty QQ人形燒咬下會爆出草莓卡士達。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／台北報導

甜點控衝了！7-11即日起推出最新4款日系療癒甜點，其中有超Q獨家「粉紅Kitty人形燒」，咬下Q軟外皮後會爆出香甜的草莓卡士達內餡，還有包著滿滿紅豆餡的鯛魚燒。全聯則是一口氣祭出15款芋頭季甜點、鹹食，首次亮相的芋泥千層捲吃得到濃郁的芋頭顆粒和芋泥餡料，每口都充滿幸福感。

7-11這次新開賣的日系甜點，少女們一定要吃「日本Hello Kitty QQ人形燒」，以Hello Kitty臉部造型為設計，咬下之後還會爆出香甜的草莓卡士達內餡，另外「日本QQ紅豆鯛魚燒」也同樣可愛，內餡有滿滿紅豆，以上2款只在大台北地區近1500間門市限定販售。

▲日本QQ紅豆鯛魚燒有滿滿的紅豆內餡。



日系甜點控也絕對不能錯過選用本土、日本食材還原和風美味的人氣和菓子，「白玉糰子」使用在地糯米製成，添加日本福岡三溫糖及上白糖，可依照喜好裹上新竹福源花生粉，甜而不膩越嚼越香；「日式蕨餅」則添加來自日本的蕨粉、黃豆粉製作，口味道地，讓人彷彿置身日式茶屋。

▲7-11也買得到白玉糰子、日式蕨餅。



全聯即日起至8/26祭出最新15款芋頭季甜點和鹹食，其中有首次亮相的「芋泥千層捲」內含芋頭微顆粒及芋泥餡料，搭配匠人職作的奶香千層餅皮，口感潤滑。而「芋泥提拉」用大甲芋頭佐以牛奶調和的綿密芋頭餡，製成芋香提拉，最後舖於湯種蛋糕體上。

▲全聯一口氣推出15款芋頭甜點、鹹食。



▲芋泥千層捲。



「特濃芋泥戚風蛋糕」4吋大小適合分享，滿滿醇厚濃郁的芋泥，包覆經典芋頭布丁蛋糕，優雅的外型全新登場。「芋泥大福」嚴選大甲檳榔心芋，芋泥慕斯搭配蜜芋頭，外皮軟Q，甜而不膩。另外，經典的芋泥菠蘿泡芙、芋泥雙層布丁也重新回歸。