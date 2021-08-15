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勇警吳重諭　首位榮獲南警四分局「行俠仗義黑關公」獎殊榮

▲台南市警四分局育平所警員吳重諭，查扣各級毒品，有效壓制轄區治安有具體成果，更曾奮不顧身地追捕通緝犯，績效卓著，足堪同仁學習的表率，獲頒「行俠仗義黑關公」獎座。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警四分局育平所警員吳重諭，查扣各級毒品，有效壓制轄區治安有具體成果，更曾奮不顧身地追捕通緝犯，績效卓著，足堪同仁學習的表率，獲頒「行俠仗義黑關公」獎座。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局育平所警員吳重諭，查扣K他命、安非他命、毒品咖啡包等各級毒品，有效壓制轄區治安有具體成果，其中更曾奮不顧身地追捕通緝犯，經媒體正面報導，績效卓著，足堪同仁學習的表率，獲頒「行俠仗義黑關公」獎座。

台南市警四分局長甘炎民，自今年3月到任以來，為搭配警局破案茶之獎勵機制，並深知組織的根本在於人，只有帶動士氣，才能呈現最好的治安表現，進而讓民眾有感，為提升員警的榮譽感，亦特別研議分局級「安平警好讚好警茶」之激勵基準，只要認真偵辦案件、辦理業務或是為民服務的員警，都有機會獲得特別設計的安平劍獅破案茶，以展現象徵第四分局的榮耀。

另更為形塑員警個人榮譽與建立標竿學習機制，更進一步結合破案茶獎勵制度，以警局與分局破案茶累計措施為基礎，設計「護持黑關公」、「琉璃關公」等獎座，以鼓勵全體員警努力捍衛轄內治安，展現正義打擊不法的警察特質，也藉此呼籲宵小切勿以身試法，挑戰警方打擊犯罪決心。此一獎勵制度一公布，員警個個躍躍欲試，工作士氣大增，希望能在工作上獲得肯定，更想要得到四分局限量特製的「護持黑關公」、「琉璃關公」獎座，將榮譽分享給家人朋友。

首座獎座由育平派出所警員吳重諭拔得頭籌，他是首位獲頒「護持黑關公」殊榮的同仁，吳員自2021年4月起陸續於勤務中查獲賭博、毒品與通緝犯等案，逮捕犯嫌共9名，並查扣K他命、安非他命、毒品咖啡包等各級毒品，有效壓制轄區治安有具體成果，其中更曾奮不顧身地追捕通緝犯，經媒體正面報導，績效卓著，足堪同仁學習的表率。

除此之外，警員吳重諭在熱心服務方面也不遺餘力，今年4月間就曾協助2名迷途老人平安返家，深獲家屬讚許；另再於7月成功防阻民眾避免購買線上遊戲點數遭詐騙，其助人、忠勤、忠勇事蹟及優異表現，獲獎實至名歸，第四分局全體同仁無不與有榮焉。

▲台南市警四分局育平所警員吳重諭，查扣各級毒品，有效壓制轄區治安有具體成果，更曾奮不顧身地追捕通緝犯，績效卓著，足堪同仁學習的表率，獲頒「行俠仗義黑關公」獎座。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警員吳重諭獲頒「黑關公」特殊獎項後，靦腆地表示，畢業後就到刑事單位工作，對查緝案件很有興趣，並利用在派出所服務期間，多學習偵辦案件的細節學以致用，特別感謝分局所有前輩的提攜及照顧，才能有這份榮幸獲獎，這份榮耀並不屬於他一人，而應歸功於派出所全體員警同仁們。

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