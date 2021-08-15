▲完整接種2劑疫苗返台「12人突破性感染」，專家：4類人最容易中鏢。（圖／打疫苗資料照／記者湯興漢攝）

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心公布7月2日以來境外移入個案接種疫苗統計，12人完整接種過2劑超過14天仍確診，其中11人自美國入境，且有3人驗出Delta病毒。國內疫苗短缺，不少國人仍選擇出國打疫苗，專家提醒，4類族群接種疫苗後，突破性感染風險相對高，出國打疫苗前更應三思。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨公布最新統計，截至8月14日，共有145例境外移入病例，40例接種疫苗後回台，其中14例接種一劑、26例接種兩劑。但符合完整接種條件的只有14人。不過，在14人中，有2人接種疫苗前確診，也代表只有12例是完整接種後染疫，疫苗突破率不到10%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅一鈞表示，接種過疫苗者也有無症狀確診，其中3例基因定序為Delta病毒。12名完整接種過疫苗的民眾中，5人打過BNT、3人打嬌生、5人打莫德納、1人打AZ；至於40名接種過疫苗者，19人打過BNT、7人打AZ、6人打莫德納、4人打嬌生，另有4人打科興疫苗。

▲12名突破性感染患者中，有11人自美國接種過疫苗返台。（圖／路透）



新冠病毒突變性強，產生的重組基因會增加傳播力，也會讓疫苗效力打折扣，疫苗研發作用在於阻斷細胞感染，降低變異可能性。而目前已投入施打的疫苗，都是依照武漢原生株（D614G）設計，但今年造成全球大流行的Delta變異株（B.1.617）與去年原生株相比，不僅產生很多遍一點，加上受體結合力更強，同時改變抗原性，也讓疫苗效力降低。

長庚大學新興病毒感染研究中心教授施信如日前就表示，新冠病毒主要的變異株分別有英國株（B.1.1.7）、南非株（B.1.351）、巴西株（P.1）、印度株（B.1.617），以傳播力區分，為印度株（Delta）最強，英國株（Alpha）、巴西株次之；若以疫苗突破性而論，則是南非株疫苗突破性最強，巴西株、印度株次之。

針對疫苗突破性感染，林口長庚醫院副院長、兒童感染科專家邱正洵表示，出國打疫苗，所有人風險皆高，尤其是年紀大、有潛在疾病者更要特別注意，而潛在疾病又包括免疫力低下、癌症與移植患者。Delta病毒本來就容易造成突破性感染，國外也開始針對免疫力不佳的病人施打第三劑疫苗。