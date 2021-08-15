館長宣布：月餅全額退款！　還原「貴200元」問題始末

▲館長宣布月餅可全額退款。（圖／翻攝自館長直播）

記者張靖榕／綜合報導

館長陳之漢近日賣月餅因8顆要價1180元，被批評比同廠商同款項在其他賣場的標價還要貴出200元。館長原先表示單購每盒「退200元購物金」，但仍被網友酸沒誠意，於是14日晚上他在直播直接宣布，即日起提供「全額退款」，而若銷售期截止後仍有剩餘的話，會重新開放粉絲認購，並公平處理。

館長14日晚上直播表示，8顆月餅賣1180元受到部分網友抨擊後，原先採取單盒退200元購物金，單筆訂購愈多盒則因為利潤已經壓低，所以每盒退款會減少，但再受批評後他乾脆宣布即日起至本月24日銷售期結束前，只要不滿意，都可以聯絡退訂，取得全額退款，「如果你對月餅有任何不滿意的部分，你可以打電話來，取消訂購，我們會直接把錢退還給你。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

館長說他姑且不論留言批評他的網友是反串或刻意吐槽，即日起每天中午12時至晚上9時，有訂購月餅的網友只要打電話到「惡名昭彰」客服電話，即可辦理全額退款。24日之後若有剩餘名額，公司會再重新開放粉絲認購，價錢同樣是1180元，並以退200元購物金的方式退還，他的解釋是這樣才公平。

館長進一步還原在其他賣場上同樣商品卻便宜200元的問題始末，他表示風波爆出後已立刻致電廠商提出抗議，但原廠商明白表示「並沒有授權給對方」。「後來我們問這間總代理，這間加工廠，他發給一個餅商，只給他20盒，這個餅商再發給別人」，館長說這一筆原廠也不認，直白表示並非授權的原廠貨，而賣場上的980元的商品現在也已經下架，「你叫他上架拿出來賣嘛，你去跟他買看現在買不買得到啊。」