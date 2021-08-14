館長深夜感性喊陳沂親愛的　「是我生命中重要的女人」

記者崔子柔／綜合報導

「館長」陳之漢近日開始賣月餅，但8顆要價1180元引起網友熱議，先前就常酸館長的網紅陳沂則發文表示「這就是『消費台灣價值』」，館長這次卻在直播中說，陳沂就是他生命中重要的女人。

陳沂12日在臉書PO文提到，「只要看到網紅在那邊說自己賠錢賣，通常都有問題，沒人三天兩頭在賠錢賣的」，「然後很多人像館兒這樣，整天說自己捐多少，賣東西都是為了做公益，卻交代不清楚資金流向，就跟路上在賣愛心筆一樣」。

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▲陳沂PO文。（圖／翻攝自Facebook）



館長則在昨（13）日直播表示，他沒有在消費台灣價值，也沒說自己都賠錢賣，每個商品賺多少都有跟粉絲說清楚，「愛心筆會纏著你，我又不會纏著你」。

館長提到，他和陳沂就像是多年的孽緣，「每當我掉下懸崖剩一隻手攀在懸崖邊，妳就是那一個過來把妳的腳踩我的手，然後從高處看著我，『還不去死啊！』的那一個女人」。

▲陳沂、館長多年來在網路上針鋒相對。（圖／翻攝自Facebook）



「妳在我生命中就是這麼重要的女人啊，親愛的」，館長表示，每次陳沂發文就狠狠打醒他的求生意志，「妳等於是拿開山刀從我後面一直砍，追著我在砍」，感謝陳沂一直以來對他的「鞭策」。