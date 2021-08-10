許藍方捲「不倫風波」牽扯演藝圈大咖　館長9字回應

▲許藍方博士曾與館長同台探討過幾次關於性學方面的問題。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



記者林彥臣／綜合報導

「最美博士」許藍方遭週刊爆料，與已婚醫師交往，甚至還牽扯演藝圈3位大咖，對此曾經與她同台拍攝過幾次性學主題影片的館長陳之漢，也在臉書上9字回應，撇清對於相關傳聞並不知情。

館長在10日下午在臉書發文表示，「不要問我我不知道喔」。雖然內文中完全沒有提到不知道何事，不過網友全都很有默契的猜測，館長意指的是週刊爆料許藍方的相關傳聞。

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▲許藍方遭到週刊爆料牽扯不倫風波，已委請律師發表相關聲明 。（圖／翻攝自許藍方臉書）



對於週刊相關報導，許藍方委託律師曾耀賢，發出五點聲明，並張貼在臉書上。五點聲明分別如下：

第一、許藍方女士絕對沒有如報導中所說的，跟已婚男醫師發生任何身體接觸。

第二、許藍方女士也從未跟報導中這名已婚醫師有任何介入別人家庭的行為。

第三、本律師在查核對方提出之所謂「全部對話紀錄」，發現人、事、地、照片等，與報導中提出的很多人事時地物，大多張冠李戴，刻意扭曲，並非事實全貌，甚至週刊登出Line的訊息，是用合成來示意，對許藍方女士極為不公，請所有媒體或讀者明鑒。

第四、報導中的「醫師人夫」，許藍方女士已經將近一年沒聯絡，直到現在，醫師人夫仍對許藍方小姐一直透過各種管道頻發訊息，早就對許藍方女士造成極大的騷擾，許藍方未曾回應對方，並已將全部訊息交由本律師處理。

第五、報導中無端提到演藝圈的二位前輩，吳宗憲和曾國城，許藍方女士不理解報導用意，誠摯向兩位前輩致歉！至於林俊傑，她只知道是知名歌手，並不認識更無私交。

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