日本逢「數十年最暴雨」！廣島縣知事下最後通牒：今晚一定要避難

▲廣島縣知事深怕西日本豪雨噩夢重演，要求接獲通知的民眾務必把握時間避難。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本近日受鋒面滯留影響，連日降下大雨，氣象廳更直言，這是數十年來難得一見的大雨。日本九州與中國地區災情最盛，多處發生淹水、土石流。廣島縣知事14日下午更是緊急召開記者會發布「最後通牒」，要求所有收到緊急安全確保通知的民眾在傍晚前務必避難至安全地區。

根據《日本放送協會》報導，截至14日下午4時為止，日本當局已經針對包含長崎、佐賀、岐阜、島根、廣島、福岡在內的6個縣發布最高等級的第5級警戒「緊急安全確保」，共有82萬戶受到影響，總避難人數高達180萬人。

氣象廳表示，這場大雨將會一路持續到16日，由於低氣壓將於15日從西日本穿越東日本，屆時將會降下更加猛烈的暴雨。

根據《朝日新聞》報導，廣島縣知事湯崎英彥14日召開記者會直言，「現在是最後的（避難）機會。」深怕2018年西日本豪雨災情重演，他表示，目前災害發生的可能性已經提升，不論是什麼地方發生水患都已經不足為奇了。

日本警戒最高等級第5級的「緊急安全確保」要求民眾應該前往安全堅固的建築物避難，如果無法出門，則有必要待在建築物的2樓以上，同時遠離山坡地。

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