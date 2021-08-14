3煞棒砸檳榔店　「淡定西施」被神出來了！超美外型轟動論壇

記者陳雕文／新北報導

新北市中和一輛轎車12日深夜臨停在中正路上，準備去烘爐地車聚，旁邊檳榔攤的小姐以為有生意可做，立即上前敲窗嗲喊，「要買檳榔嗎~？」車上3男回應，「沒有捏」，接著小姐嗆，「沒要買就不要停這邊！」3男聽完火大持棒下車凶狠砸店，過程中小姐叼著香菸態度相當淡定，看來也是經歷過大風大浪的人。

▲檳榔店被惡煞持棍怒砸，西施叼菸超淡定。（圖／記者陳雕文翻攝）

事情發生在12日晚間11點多，穿著清涼、身材火辣的檳榔西施以為是「生意來敲門」，但因為口氣不好也不願道歉，最後演變成「惡煞來砸店」，警方接獲報案後，立即成立專案小組並調閱監視器逐一比對，將涉案人23歲鄭男、24歲陳男及關係人22歲張男等3人通知到案；另一名涉案人顏嫌現仍積極查緝中。

被砸店的西施態度如此冷靜，資深警員表示，看來她可能也經歷過大風大浪…全案將依聚眾滋事、毀損案函請地檢署偵辦。

▲該名西施擁有好身材＋精緻臉蛋＋火辣穿著，曾登知名論壇版面。（圖／翻攝自西施臉書）

據了解，該名西施原來是名漂亮寶貝，在中和這條「檳榔街」已經是元老級人物，跟其他同業相處融洽，身材火辣有胸有臀，五官又精緻，經常穿薄紗做生意，有穿等於沒穿，引人遐想。過去曾登媒體論壇的版面，一張她趴在車窗比「耶」的照片，再搭配她轉身的背影豔照，令人血脈賁張，想入非非。

▲▼西施時不時會PO出養眼照。（圖／翻攝自西施IG）

該名西施不時在臉書（有2.2萬人追蹤）以及IG（有1.9萬人追蹤）放上養眼照片，但面對惡煞砸店為何能如此淡定，其同事表示，其實她很害怕，但對方有武器，她也不能怎麼樣，只能等對方離開後再報案。如今店家已經提告，後續將由老闆處理賠償事宜。