惡煞群集瘋狂砸店！斷棒掉現場　養生會館玻璃碎噴滿地

▲高雄市武廟路一家知名養生館被砸店，警方到場處理 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

養生按摩會館才剛解封營業，沒想到就傳出暴力事件！高雄市武廟路一家知名養生館遭到10幾名身份不詳男子，分別搭乘7部汽車前來砸店，大門以及櫃檯物品都被損毀，警方調閱監視器展開追查，初步了解是「消費糾紛」。

6日警政署長陳家欽來高雄市刑大頒獎，當時還說了「讓飆車、街頭暴力成為歷史名詞」，沒想到話才剛說完4天，武廟路的養生館就被砸了，事發於10日清晨5點多，警方出動快打趕往，抵達現場時，砸店一方已逃離，店家的大門玻璃全被砸爛，地上散滿玻璃碎片，也遺留斷裂的球棒！

▲高雄市武廟路一家知名養生館被砸店 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市武廟路一家知名養生館被砸店。（圖／記者吳奕靖翻攝）

根據附近民眾表示，當時來了二、三十台車，而有下來7到8位少年仔，接著就朝大門亂砸，很恐怖！高雄目前剛二級微解封，就發生群聚砸店事件，警方不趕大意，目前鎖定車輛追緝。而高雄市苓雅分局表示「經初步了解，是因消費糾紛，店家遭約10名不明男子，分別搭乘約7部自小客(已掌握車牌號碼)，持球棒毀損店家大門玻璃及櫃檯物品。惟店內員工及顧客均無人員受傷，警方已調閱監視器影像，掌握涉案車輛及特定對象、全力追查犯嫌到案」。

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