沒買檳榔被嗆…3惡煞火大砸店　西施淡定叼菸畫面曝

記者陳雕文／新北報導

新北市中和一輛轎車12日深夜臨停在中正路上，準備去烘爐地車聚，旁邊檳榔攤的小姐以為有生意可做，立即上前敲窗嗲喊，「要買檳榔嗎~？」車上3男回應，「沒有捏」，接著小姐嗆，「沒要買就不要停這邊！」3男聽完火大持棒下車凶狠砸店，過程中小姐叼著香菸態度相當淡定，看來也是經歷過大風大浪的人。

▲檳榔店被惡煞持棍怒砸，西施叼菸超淡定。（圖／記者陳雕文翻攝）

事情發生在12日晚間11點多，穿著清涼、身材火辣的檳榔西施以為是「生意來敲門」，但因為口氣不好也不願道歉，最後演變成「惡煞來砸店」，警方接獲報案後，立即成立專案小組並調閱監視器逐一比對，將涉案人23歲鄭男、24歲陳男及關係人22歲張男等3人通知到案；另一名涉案人顏嫌現仍積極查緝中。

被砸店的西施態度如此冷靜，資深警員表示，看來她可能也經歷過大風大浪…全案將依聚眾滋事、毀損案函請地檢署偵辦。

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▼西施原以為是生意上門，後來發現不是，還跟車上3人發生爭執，換來被砸店的下場。（圖／記者陳雕文翻攝）

▼檳榔店被砸，同事幫忙整理現場。（圖／翻攝自東森新聞）

▼警方獲報到場了解案情。（圖／翻攝自東森新聞）