雙北沒疫苗！議員質疑「護航高端飢餓行銷」　陳時中否認

記者嚴云岑／台北報導

台灣疫苗庫存吃緊，目前雙北疫苗已用罄，第六輪高端疫苗8月23日才開打，超過一周的空窗期，也讓議員質疑是護航高端飢餓行銷。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，絕無護航，就是依照預約的量進行分配，政策目標就是讓更多人盡快打到疫苗。

蔡英文日前接受日本「文藝春秋」月刊專訪指出，台灣進行的擴大第二期臨床實驗中，採用「免疫橋接」方式，日本最也採取類似的作法，卻遭國民黨議員羅智強在臉書批評日本採用的非劣性試驗與免疫橋接是兩回事，蔡英文卻為了護航高端不惜信口開河，身為國家元首如此置國人健康於不顧，「去當高端董事長吧！」

今（14）日下午在記者會上被問及護航說，陳時中無奈表示，沒有要護航誰，現在疫苗就只剩下這麼多，下一波也就是就有預約的先打，預計會提供60多萬劑高端疫苗，目前已完成封緘檢驗的只有35萬劑，「近期會陸續通過」，最終政策目標就是希望能有更多人打到疫苗。

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根據指揮中心統計，全台已有900萬人打過第一劑疫苗，整體疫苗涵蓋率達到38.77%，劑次人口比來到41.54%。第六輪高端疫苗8/16起預約、8/23接種。陳時中也公布施打對象，分別為65歲以上長者與20至64歲第九類對象，以及36至64歲民眾，年輕人依然未被納入。