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打AZ要觀察1個月！一表秒懂「5大副作用時間點」　這情況快叫救命

▲▼台北市花博接種站設站次日持續為65歲以上長者接種疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,老年人,老人家,莫德納疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站,大型疫苗接種站 。（圖／記者李毓康攝）

▲無論是莫德納或AZ疫苗，施打後也需留意個人身體狀況。（圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

自新冠疫苗開打，包含莫德納及AZ，接種後不良事件累計至今年（2021）8月12日，已達5212件；施打後發生死亡則有611件，但目前尚未證實與疫苗相關。不過，有醫師擔憂民眾注射後，不曉得如何衡量自己的狀況，特別製作一張表格，讓大家在打完疫苗能在不同時間對照，有所警覺。

家醫科醫師許書華有鑑於近期發生不少施打疫苗後死亡案例，雖然並未出現兩者有關聯的情況，但醫師仍關心民眾接種後若有症狀，可能不知如何判別，便製作圖表提供參考；並希望不會因此影響到注射意願，基本上評估「利大於弊」，加上打完後隨時有警覺即可。

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▲▼醫師提醒，施打疫苗後不同時間有不一樣的情況需留意。（圖／許書華醫師提供）

▲醫師提醒，施打疫苗後不同時間會發生不一樣的症狀。（圖／許書華醫師提供，點圖可放大）

許書華提到，打AZ疫苗後，至少觀察約一個月的時間，因為血栓發生期落在4到28天左右，若有呼吸急促、胸痛、持續腹痛、頭痛或是注射部位以外的皮膚出現出血點、不明瘀青時，就要趕緊就醫。另外，在3天內有發燒、疲倦、痠痛等屬合理情況，大部分人會在2、3天左右就減輕好轉，假設持續至3天以上，甚至更嚴重時，也要趕緊前往醫院治療。

許書華也特別提醒，低密度脂蛋白膽固醇（LDL）若超標，醫師評估需要治療，建議還是積極診治，因為它是「無聲殺手」，不僅讓動脈血管壁發炎、動脈粥狀硬化，更可能致使中風、心肌梗塞、周邊動脈阻塞等疾病機率大增，「沒事歸沒事，一有事就真的是大事」。

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打AZ要觀察1個月！一表秒懂「5大副作用時間點」　這情況快叫

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