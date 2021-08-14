野馬男對撞害21歲女騎士命危！車禍2小時前才PO：36分鐘南港衝苗栗

▲葉男36分鐘從南港飆到苗栗竹南。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍、陳羿妏／苗栗報導

日前在台南逆向闖紅燈、發文恐嚇陳時中的桃園23歲葉姓設計師，今（14日）清晨6時駕駛福特黃色野馬跑車（Ford Mustang）於苗栗台一己線與一輛機車對撞，造成21歲巫姓女騎士命危，目前從為恭醫院轉送林口長庚急救。此外，值得注意的是，車禍2小時前，葉男甚至在IG連發限時動態，表示自己僅花36分鐘、以時速200公里的速度，從南港飆約102公里至苗栗尚順育樂世界附近。

據了解，目前葉男僅受皮肉輕傷，現已在警局製作筆錄當中，而巫姓女騎士則是頭部受創，耳鼻出血，陷入昏迷，目前已從為恭醫院轉送往林口長庚搶救。透過車禍現場照片可見到，兩車對撞力道相當猛烈，機車車體面目全非，跑車也受損相當嚴重，幾乎報銷。

此外，車禍發生前2小時，葉男就曾在IG連發限時動態，高調表示自己僅花36分鐘、以時速200公里速度，從南港開了約102公里至苗栗尚順育樂世界附近，而換算發動態的時間點，當時約為凌晨時間，天尚未亮，但葉男卻稱自己是戴墨鏡開車。

豈料，2小時後，葉男再度發動態，表示自己在苗栗竹南發生車禍，「我的速度，跟她的速度，剛剛好就是100%死角，連我都反應不了！」

▼葉男限動。（圖／翻攝葉男IG）