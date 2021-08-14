熊貓外送員盜同事帳號　狂接單吞5796元餐費！下場曝

▲蘇姓男子註冊成為外送員後，竟利用平台漏洞，以同事的名義接單侵占5796元的餐費。（示意圖，非新聞當事人／資料照）



記者林冠吟／高雄報導

蘇姓男子註冊成為熊貓外送員後，發現熊貓對於外送員註冊帳號之預設密碼均會相同，他在外送群組中偶而得知姜姓外送員的帳號後，以姜男的名義接單，將所收的5796元全數侵占，直到姜男被追討費用時才驚覺帳號被盜，緊急報警。高雄地院審理後，依無故變更他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，判其拘役40日，緩刑2年，得易科罰金。

蘇姓男子註冊成為熊貓外送員後，發現熊貓系統漏洞，所有外送員註冊帳號後的預設密碼均會相同，加上一次蘇男在外送群組得知同為外送員的姜姓男子帳號後，利用該漏洞，以姜男的名義接下32筆外送單，並將所收5796元的費用全數侵占，直到姜男被公司追討費用，才驚覺自己帳號被盜，緊急報警。

庭審時，蘇男坦承全數犯行，並表明願意賠償姜男，且已賠償完畢，不過法官仍認為蘇男不思正當手段獲取所需，侵入他人電腦設備，變更電磁紀錄，造成他人財產受損，時有不該，念其犯後態度良好，且與被害人達成和解，仍依法判其拘役40日，緩刑2年，得易科罰金，以1千元折算一日。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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