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社會 社會焦點 保障人權

女大生指控「韓國瑜兒子盜帳號」！報案提告侵佔　警方回應了

▲▼女大生提告。（圖／翻攝Dcard）

▲女大生提告，出示報案三聯單。（圖／翻攝Dcard）

記者柯振中、林悅／台南報導

一名女大生在Dcard上爆料，網友「幽天」侵佔她的遊戲帳號、密碼，並貼出報案單，指稱該名網友是「韓國瑜的兒子」，引起熱烈討論。對此，台南市警五分局表示，已依照單一窗口規定受理，函轉高雄市鳳山分局查處偵辦，台南警方沒有發動偵察，因此不知道被告身份。

這名女大生在Dcard上爆料，她有玩某款線上遊戲，認識了網友「幽天」，後來將多組遊戲帳號借給「幽天」，讓對方掛機，接著因為逐漸淡出遊戲，也忘了這件事情。

後來再收到消息，帳號竟然已被「幽天」賣掉，回到遊戲中確認狀況，發現真的被賣給其他玩家了，氣得向「幽天」討回帳號。

不過，經過多次交涉，女大生只拿回最主要的帳號，且遊戲角色值錢的裝備、虛擬寶物、遊戲幣都已被轉賣，對方還將帳號與自己的實名訊息綁定，等於帳號隨時都可能再被盜取。

▼女大生提告，在Dcard解釋全部過程。（圖／翻攝Dcard）

▲▼女大生提告。（圖／翻攝Dcard）

女大生透過「幽天」的照片、Line帳號傳送的訊息等，認為玩家「幽天」就是韓國瑜的兒子韓天，因此氣得發文痛罵「韓市長請管好您兒子」，同時報警處理。

貼文在網路上引起熱議，不少網友留言回應，「先確定不是盜圖欸，不然到時候真的法院見」、「不會是盜用照片嗎…而且他家應該蠻有錢的吧？遊戲帳號能賣多少」、「不過你都還沒有確實的證據，就這樣發文說請他管好自己的兒子，雖然你說幾乎可以確定，但如果到時候不是他，你這樣的標題加內容不會有問題嗎？」

對此，台南市警五分局回應，當事人9日凌晨向轄區內和緯派出所報案，指稱帳號被盜用，提出侵佔告訴，但報案人提供的帳號資料並非被告姓名。

台南市警五分局說明，警方依照規定，受理、製作報案筆錄，交付三聯單，由於告訴人住在高雄，在台南讀書，案發地點是在高雄上網時被盜，因此依照單一窗口規定受理，函轉鳳山分局查處偵辦，台南警方沒有發動偵察，因此不知被告的真實身份。

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