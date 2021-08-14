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九州「3倍雨量狂炸」驚悚影片曝！水淹1層樓　141萬人緊急撤離

▲▼九州淹水。（圖／達志影像／美聯社）

▲大雨狂炸日本，有141萬人緊急撤離。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本近日受到鋒面滯留影響，西日本、東日本以及東北地區紛紛降下豪大雨，其中九州與中國地區的災情更是慘重。氣象廳表示，九州北部的降雨量已經刷新數十年來的紀錄，恐將釀成巨大災害。光是在九州地區佐賀縣、長崎縣、福岡縣以及本州的廣島縣就已經有141萬人被要求緊急避難。

▲▼九州淹水。（圖／路透）

▲九州大淹水，水深高達1層樓高。（圖／路透）

▲▼九州淹水。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼九州地區爆雨狂炸。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼九州淹水。（圖／達志影像／美聯社）

根據《日本放送協會》報導，氣象廳目前已經對佐賀縣10市町、長崎縣6市町、福岡縣4市以及廣島縣3市町區發布最高級的第五級警戒「緊急安全確保」，要求64萬8391戶、141萬6338人緊急避難。氣象廳呼籲民眾盡快移動至堅固的建築物中，此外，由於有淹水可能，最好移動到2樓以上。

據悉，九州各地近3天來降下的雨量相當於是當地平均8月單月雨量的3倍。其中佐賀縣嬉野市的累積雨量已經到達942毫米，而長崎縣雲仙市、佐賀市以及福岡縣久留米市等地累積雨量也突破700至800毫米。連日大雨早就已經讓當地居民苦不堪言，部分地區出現溪水暴漲、淹水以及土石流等災情。據悉，部分地勢較低窪地區，水淹高度有半層樓到1層樓之高。

另一方面，氣象廳也提醒，這場大雨恐怕會持續到16日，特別是15日低氣壓從西日本穿越到東日本，各地將會降下更加激烈的暴雨。

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