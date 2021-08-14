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南水局致力水庫活化　多元清淤56歲的白河水庫庫容回春

▲南水局致力水庫清淤，多管其下讓台南各大水庫水容量回春，執行效果顯著。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲南水局致力水庫清淤，多管齊下讓台南各大水庫水容量回春，執行效果顯著。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

水庫清淤需視其立地條件採用多元化方式多管齊下，以曾文水庫為例，年清淤量已從2010年的80萬立方公尺提升至2020年的392.45萬立方公尺，其中以抽泥324.8萬立方公尺占比最高，其次為陸挖57.07萬立方公尺及水力排砂10.58萬立方公尺，恢復庫容155萬立方公尺。

▲南水局致力水庫清淤，多管其下讓台南各大水庫水容量回春，執行效果顯著。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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南水局指出，2021年度至8月上旬清淤量已達265.82萬立方公尺，全年清淤量可望再創新高。雖然防淤隧道兼具排砂及調節洪水功能，但仍需有較大洪水事件產生異重流或渾水潭時才能讓排砂效益顯著，故曾文水庫清淤工作平時仍以抽泥及陸挖為主，並將視各颱洪事件入庫流量及庫水濃度適時啟動防淤隧道排砂。

此外，由南水局代辦興建的南化水庫防淤隧道已完成驗收及使用前安全複核，並於8月5日移交自來水公司接管，8月初豪雨事件亦初試啼聲，適時啟用排砂。

▲南水局致力水庫清淤，多管其下讓台南各大水庫水容量回春，執行效果顯著。（圖／記者林悅翻攝，下同）
另外，白河水庫在2019-2022年預計清淤250萬立方公尺，清淤工程由農水署嘉南管理處辦理，主要為陸挖提供公共工程土方交換使用，2019年迄今陸挖量約200萬立方公尺；防洪防淤隧道2019年完成後至今排砂15萬立方公尺，加計抽泥，多元清淤量約達230萬立方公尺。此外，為活化白河水庫，南水局已規劃辦理第二階段改善計畫，預計2029年計畫完成後將讓56歲的白河水庫庫容回復至2000萬立方公尺，返老還童、風華再現。

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