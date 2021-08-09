全台最慘水庫！大雨猛炸「雨神獨漏它」...網傻眼：水都喝到哪去了

▲牡丹水庫在這波中南部豪雨中沒有明顯進帳 。（圖／取自Google地圖）



實習記者陳妙津／綜合報導

受西南氣流與颱風環流影響，全台迎來連日豪雨，尤其迎風面中南部地區更有多地出現雨量破千紀錄，幾座沒有受惠於梅雨的水庫也因此被灌飽，甚至有15處水庫啟動調節性洩洪，唯獨一處水庫在這波大雨裡似乎也沒喝到水，蓄水率至今不到6成4。



輕度颱風盧碧為各地帶來連日豪雨，多地一掃5月旱情，水庫蓄水量大爆表。據中央氣象局統計，自7日零時至9日上午7時，全台降水量超過23億噸，累積雨量排行榜前6名都在屏東，不僅霧台鄉、瑪家鄉破千毫米紀錄，在三地門、春日等地也有800多毫米。



據即時水情網站顯示，有17座水庫的有效蓄水率均達80%以上，其中15座破90%，寶山第二水庫、湖山、烏山頭、仁義潭、鯉魚潭、南化等6座水庫的蓄水率更超過99%，有的水庫因進水量太多，還進行調解性洩洪。但唯獨屏東牡丹鄉石門村的牡丹水庫並無明顯進帳跡象，讓民眾納悶，這波豪雨不是集中南高屏山區嗎？「牡丹水庫的水都喝到哪去了？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲牡丹水庫蓄水量只有63.8%，與其他水庫相較，進水量少得可憐 。（圖／翻攝水利署台灣水庫即時水情網站）

據了解，牡丹水庫主要是匯聚四重溪上游里仁溪與牡丹溪的水，負責供應恆春半島，這次接到沒雨水就是因位置關係，由於這波豪雨受西南風與中央山脈交互作用影響，主要落在霧台、瑪家、三地門「屏北」區域，而位處「屏南」、相對地勢較低的牡丹水庫因而攔不到水氣。

雖然蓄水量吊車尾，但牡丹水庫供水表現十分穩定，連在今年5月大旱時，蓄水率都仍有4成多。