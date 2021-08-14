國民黨「網紅青年營」被臥底笑高齡聚會　他PO現場正妹照反擊

▲有媒體表示臥底國民黨青年部的聚會，卻被打臉其實是直播節目。（圖／翻攝趙少康臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

國民黨青年部12日舉辦「網紅青年營」，被網路媒體以「獨家臥底」揭露，卻被打臉內容全程直播。對此，國民黨文傳會副主委鄭照新也在臉書針對該媒體指控現場高齡並無年輕人一事，直接貼出照片打臉說「所以臥底認為這位是阿姨？」

網路媒體「報呱」12日以「臥底報導」、「從「反攻大陸」到反攻民進黨—國民黨網紅青年營內幕特蒐」為題報導，內容提及國民黨主席江啟臣、中廣董事長趙少康、革實院長羅智強等人，與來自全國各地各行各業的 30 位青年交流的過程。

但該名臥底發現，趙少康等人並無與年輕人交流，反而是在台上抒發己見，且嘲諷「實際上網紅營成員除了有獨派臥底，更有許多高齡者參加，其中許多年輕臉孔，一問之下也多超過 30 歲。讓人不禁猜想是國民黨對青年的想像太寬廣，還是真的找不到什麼人才參加？」

▲鄭照新打臉該媒體的說法。（圖／翻攝趙少康臉書）



「臥底要幹嘛？」鄭照新13日在臉書發文打臉，表示該場活動是全程直播，認為該媒體帶風向的手法太粗糙，且每個報名進來的參加人員都需有「推薦人」，「我是看不到什麼推薦人有推薦獨派進來臥底的跡象，真的是獨派還是自稱獨派來唱衰營隊別有用心，這我就很難推測了」。

鄭照新表示，該名臥底指控現場參加者都高齡，但「正妹雷達」朱學恒卻在看到趙少康臉書PO出的照片後，馬上私訊密問他「這位正妹是誰？我想發直播！」鄭照新也在文末附上正妹照問，「有圖有真相，所以臥底認為這位是阿姨？」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘