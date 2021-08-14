悲傷情人節！打疫苗婆媽狂問他　帥醫害羞回「我已婚」

▲彰化社頭開打站。（圖／員林常春醫院提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

今天是七夕情人節，但醫護人員卻為疫苗施打忙個不停，其中位於彰化社頭國小的疫苗快打站，由員林常春醫院領軍，有2名剛換肝及泌尿道感染的民眾被請回暫緩施打；婆媽族們看到醫師張勝閔，身高178公分、濃眉長相俊俏，也在現場當起媒人，詢問有沒有女朋友，張勝閔笑說，「我結婚了啦」。

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▲常春醫院醫師張勝閔問診。

彰化縣第5輪莫德納疫苗共28,800劑(內含專責醫院醫事人員第二劑所需劑量)，成功預約共27,303人，13日及14日開始施打，上午有不少民眾依約前往社頭開打站接種，院長汪國麟說，今天報到率約98.4%，其中有2位民眾因近日剛換肝及泌尿道感染，建議先暫緩施打，改到醫院再評估，殘劑由衛生局依名冊通知到場，順利完成506劑疫苗接種任務。

▲院長汪國麟說今天報到率98.4%。

今天比較有趣的是，有接種疫苗民眾，看到醫師和工作團隊，也好奇詢問感情狀況，想在情人節為子女、子孫找對象。在場看診的常春醫院復健科醫師張勝閔就被詢問有沒有女朋友，張勝閔笑說，「我結婚了啦，早上出門還先跟老婆報備，晚上回家要好好補償一下」。

王惠美縣長王惠美約上午10點到場視察，她說她也看到好像有阿公、阿嬤在幫子孫從醫護團隊中找對象，笑說「樂觀其成」、「有好對象應該要幫忙碌的醫護人員介紹」。要先恭喜大家等到莫德納疫苗，但要記得第二劑仍要上網預約，提醒雖然打疫苗要多喝水，但也不要狂喝變成「灌肚猴」，並再次感謝醫護人員犧牲情人節的犧牲付出。

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