台灣隱形冠軍發光　智慧醫材攻佔歐美高階市場

▲醫療電腦品牌醫揚科技，以AI導入救護車與手術室的兩項創新應用，榮獲第19屆金炬獎「年度創新設計」。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台灣科技業近年積極轉型，在智慧醫療領域嶄露頭角。醫療電腦品牌醫揚科技，上週以AI導入救護車與手術室的兩項創新應用，榮獲第19屆金炬獎「年度創新設計」，其總經理莊富鈞也獲選「年度十大績優經理人」，展現台灣在利基市場的軟硬整合實力。

此次獲獎的兩項產品，分別應用於急救與手術場景。其中「AI救護車載平板」通過歐洲EN1789車載標準認證，能在救護車高速行駛的顛簸環境中穩定運作，即時傳輸生命徵象與影像，協助遠端醫師預作判斷，有助縮短醫療資源的城鄉差距。另一項「AI運算平台」則應用於手術室，能高速處理3D影像，輔助醫師在手術中更精準辨識神經、血管等組織，目標在於提升手術成功率並縮小創口。

獲選年度十大績優經理人的總經理莊富鈞表示，醫療設備的品質穩定，攸關病患生死，這個獎項是對團隊堅持「醫療照護品質」的肯定。他強調，這也是醫揚產品能打入歐美高階醫療市場的關鍵，將品質視為對生命的承諾。

過去台灣科技業多以代工為主力，但隨著AI時代來臨，部分企業開始轉向高附加價值的解決方案。醫揚科技從過去單純的醫療電腦硬體製造，轉向結合AI演算法的軟硬整合方案，並成功打入歐美市場。此次獲獎，不僅是對單一企業的肯定，也反映出台灣科技業正從傳統代工，走向開發高價值智慧醫療應用的轉型趨勢。