日本疫情全面失控！　醫師協會要求：應全國同時進入緊急事態宣言

▲東京醫師協會認為應該以全國為對象發布緊急事態宣言。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

東京13日新增5773例確診，創下有史以來的新高，而不僅首都圈，全日本疫情都陷入瀕臨失控的狀態。東京都醫師協會會長尾崎治夫13日表示，目前各地的醫療資源極度緊繃，疫情早已不只集中在首都圈、大阪、福岡、北海道以及沖繩等地區，而是以全國為範圍在擴散，因此最好是能夠讓全國同時進入緊急事態宣言，才能徹底防疫。不僅如此，他也無奈表示，之前的防疫政策現在已經沒有多少人真的聽進去並且認真遵守了。

根據《日本雅虎》報導，面對持續不斷增高的感染人數，東京醫師協會會長尾崎治夫13日在記者會上直言，希望政府能夠明確提出「只要再多努力一個月就能確切減少染疫人數」的防疫政策。他強調，現在各大醫療機構、醫院、診所都面臨極度緊繃的狀態，又有許多事情需要由醫療機構協助，真的已經忙不過來了，所有人都必須施打疫苗，醫院裡每天都被病患塞爆。

▲醫師認為，應該要重新恢復居家上班，減少人流，才能有效防疫。（圖／達志影像）



對於日本國內新冠疫情持續擴大，尾崎提到，「現在已經不只首都圈、近畿圈（以大阪為中心）、福岡、北海道以及沖繩等地區出現局部疫情，早已經擴散至全國了，因此更應該提出全國性的防疫措施，例如針對全日本同時發布緊急事態宣言。」

就算無法全國實施緊急事態宣言，也要優先針對容易引發重症化的40歲以上、60歲以下民眾施打疫苗，並推行居家上班減少人流接觸。

尾崎也提到，從以前說到現在的那些防疫政策已經沒什麼人願意聽了。他說，從2020年4月的首波疫情就可以發現，抑制人流對於控管疫情而言是非常重要的一環，而如今流行的Delta變種病毒更是與以往的病毒不同，政府更應該重新審視防疫政策的強度。

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