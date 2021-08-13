課業落後被責罵…13歲體育生「校內4F躍下」！骨盆腔出血急救中

▲該生因骨盆腔出血，中午轉送林口長庚醫院手術。（示意圖／攝影中心攝）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園市某國中今早驚傳學生墜樓案，校方初步了解，該名男學生(13歲)就讀體育班，但課業表現卻不如預期，遭到母親責難，該生一時想不開，向教練謊稱要如廁後獨自一人走上校內大樓4樓，隨即一躍而下，校方發現後嚇得急忙聯繫救護車求救，所幸該生意識清楚，經送醫後目前暫無生命危險。

據了解，這起墜樓案就發生在今(13日)上午10時許，該生就讀體育班，因疫情降為二級，所以返校進行訓練，但課業表現卻不如預期；教練事前還曾與母親連繫，說明孩子在校情況，母親獲悉後感到不太滿意，因此打電話責難孩子幾句，該生因此情緒受到影響，上午向教練謊稱要如廁，隨即自行走上大樓4樓跳下。

事後校方緊急聯繫救護車到場，經初步檢傷，該生當下還有意識，惟頭部有外傷，且肢體也出現骨折，經給予頸圈、長背板及清洗傷口等急救處置後，緊急送往天成醫院治療，但經院方進一步檢查後，發現其骨盆腔出血，需要動刀，因此中午轉往林口長庚手術，目前暫無生命危險。

桃園市教育局表示，目前學校老師、校長均至醫院陪同關心，後續將請學校再持續關懷該生情形，並請本市學生輔導諮商中心到校輔導關懷，並請學校多加關注新學期開學期間，疑有病情變化或情緒失調狀況者，主動協助關懷輔導，並落實三級預防工作，即時提供相關協助，完善心理支持系統。

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