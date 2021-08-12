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國高中上課時間改「9：30」正反兩方大戰　家長不安心曝隱憂

▲▼高中以下學校停課兩周,線上教學,遠端學習,空蕩校園,無人班級。（圖／記者周宸亘攝）

▲教育部針對延後上課時間，8月19日、24日將開線上公聽會。（圖／記者周宸亘攝）

記者許展溢／台北報導

「公共政策網路參與平台」今年3月有一提案為「國高中上課時間改為9：30到5：00」，多達10296人附議，教育部將在8月下旬召開2次線上公聽會，不過，此議題多年來時常被討論，現在不少家長認為若要改變，勞動條件也要跟著改，教團雖認為可行，但不容易，和多數支持的學生掀起意見大戰。

「公共政策網路參與平台」多次有民眾提出延後上課時間，理由是國中生普遍睡眠不足，上課時常會打瞌睡，應讓他們有更多時間能參加社團和探討興趣等，因此上課時間應改「9：30到5：00」。原本教育部5、6月要在南北區各辦公聽會，因疫情取消，教育部近日回應，公聽會將在8月19日、24日改為線上，每場次邀100位民眾進行參加，據了解，很多家長和相關團體都已登記參加。

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現在上課入校時間約「7：30至8：00」間，全國教師工會總聯合會理事長侯俊良受訪表示，台灣學生上學時間相較國際比較高，若整體對學生學習好，只要延後的時間大家有共識，將學習時間拉長，對小孩不見得不好。

不過，侯俊良提到，家長部分就要看狀況了，有些家長上班，其實不太允許有更多的時間照顧，實務上會造成家長的工作和學生的學習產生矛盾，上課時間要延後，國家還是要有整體共識，同時反映出勞工工時過長，要多方對話，這件事「不會這麼簡單的」。

▲▼台北新北市政府宣布從明天開始高中以下學校全面停課，處在疫情重災區的小學家長在放學後紛紛前往學校去接小孩回家。（圖／記者湯興漢攝）

▲彭淑燕認為，在台灣父母親自接送小孩上下課的還是居多。（圖／記者湯興漢攝）

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕表示，原本實體公聽會，就有許多家長要包遊覽車到現場表達意見，此案「家長高度關注」，時代一直在變，不是不能接受，而是「國情不同」，很多人會舉例「國外上課時間短，台灣學生比較辛苦」，但要思考，在台灣父母親自接送小孩上下課的還是多，這點牽涉到勞動部是否能改勞動條件，否則接送會成為很大問題，台灣恐怕還會引起一大段黑暗期。

彭淑燕接著點出，現在很多學生上課就非常不專心，若未來上課時間更晚，同學們可能會有「可以晚點起來，睡間時間往後延」心態，隔天到校一樣精神不濟。 彭淑燕認為，為何改成9:30？為什麼不是9:00或10:00，要有基礎依據，並強調「不是不能接受改變」，而是支持者和教育部要能說服家長和學生，對孩子學習真的是好事，且能真正改變並達到目的，不然家長們還是無法安心。

不少贊成論點的學生留言，「幾乎整個早自習過半同學都精神疲憊在睡覺，且學校還規定不准睡覺，根本不管學生精神狀況，希望這項提案真的能通過。」、「7：30上學不意外都在睡覺吧」、「每天都要6點多起來，要在7：30前到校，睡眠時間都不足」、「台灣的上課時間真的太長了！」等。

反對者表示，「雖然自己也是高中生，但是原本課程有些就已經上不完了，現在還要改到9點半上課」、「不見得每個學生都懂這件事的真正用意，反而覺得可以更晚睡，反正也不用那麼早起，希望是真正需要休息的人佔大多數吧」、「我自己是國中生，7：30上課是真的很累，但改到9：30也太晚了吧？老師趕課趕到一堆學生聽不懂並沒有比較好……」，有人認為，「該取消第八節吧，一堆老師已經忘了第八節不能上正課進度是嗎？」

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