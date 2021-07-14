騎快不是帥安全最實在　歸仁警統計近3年死亡車禍以超速為主要肇因

▲台南市警歸仁分局將加強轄內超速取締，維護用路人行車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市歸仁警分局統計2018年至2021年6月死亡車禍肇事原因，發現以自撞、自摔、追撞最多，主因係超速失控、未依規定減速等因素導致，尤以疫情三級警戒期間，馬路車流較少，易生汽、機車駕駛人車速過快情事，為降低民眾肇事率，歸仁分局將針對轄內易超速路段加強執法。

歸仁分局呼籲，超速行駛除了違規處罰相當嚴重外，更可能使駕駛人於遭遇突發狀況時反應不及而致生危險，若能遵循道路速限行駛，除可降低事故發生機率及嚴重性外，均速行駛更可增加交通順暢程度，駕駛人行車應確實遵守交通規則，勿有僥倖心態，共同維護道路交通安全及順暢。

歸仁分局分析轄內易超速發生事故路段，計有：「關廟區台19甲路段」、「仁德區文賢路路段」、「仁德區文華路路段」、「仁德區中正路路段」、「仁德區崑崙路路段」、「歸仁區中正南路路段」、「龍崎嶇市道182線路段」等，為期許駕駛人遵照速限行駛，藉以維護用路安全，將針對重點路段不定時實施移動式測照取締。歸仁警分局長洪頂力表示，取締告發目的不是為了懲罰違規的民眾，而是讓民眾知道該路段易肇事，應遵守速限、小心駕駛，以保障自己與他人的安全。

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