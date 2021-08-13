郭婞淳自爆「東奧尬見生理反應」　還瞞教練上場：腎上腺素秒爆發

▲郭婞淳摘金，燦笑的模樣讓粉絲戀愛了。（圖／路透）



網搜小組／劉維榛報導

「舉重女神」郭婞淳在東澳以總和236公斤的超狂成績，替台灣摘下首面閃亮亮金牌。不過比賽當天，郭婞淳一早起來卻驚見「有生理反應」，直言深怕教練擔心，只好選擇隱瞞上場，所幸當天表現超突出，郭婞淳如今自嘲，生理反應能讓「腎上腺素直接爆發！」

郭婞淳與「拳擊女王」陳念琴，日前與美女主播李逸涵開IG大聊奧運私密趣事，其中有網友好奇發問，女選手在訓練或比賽時，遇到生理期怎麼面對？不料郭婞淳害羞自爆，其實東奧比賽當天早上，生理期竟來搗亂，但就怕教練會擔心，因此沒有說出來。

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影片可見，只見郭婞淳先倒抽一口氣，接著勁爆直呼「噢～我跟妳說，這次比賽就剛剛好那天，（生理期）就第一天來」，陳念琴與李逸涵紛紛心疼尖叫，「天啊～」郭婞淳一臉害羞回應，「這是秘密喔...我沒有跟教練說，我怕他會擔心！」

▲郭婞淳與陳念琴都遇過比賽當天，姨媽來搗亂！（圖／翻攝啟程國際運動行銷YouTube）

▲所幸生理期沒有打亂郭婞淳舉重表現。（圖／路透）



郭婞淳緩緩道來，其實在訓練過程中，每次生理期來的時候，都還是正常訓練，「就是避免與到這樣的問題」，因此早已習慣與能面對身體極限。下秒，郭婞淳也還原當天情境，「但是這是第一次（生理期）第一天來」，尤其早上見到血跡那一剎那，「我的天啊！」

陳念琴也崩潰分享尷尬經歷，2014年進行拳擊比賽時，也是第一天生理期來攪局，「（比賽完）下來時，我滿腳與褲子...嗯有點慘，真的是在比賽過程中生理期來...我想說整個濕濕的」，陳念琴當下還誤以為，教練怎麼在她頭上狂倒水，結果看到血跡的瞬間，嚇得陳念琴驚喊，「哇嗚，Oh My God，好可怕真的」，陳念琴也自嘲，結果該場比賽輸了，最後拿到銀牌。

郭婞淳也趕緊接話安慰好姊妹，認為是陳念琴當時只是經驗還不足，「我跟妳講，那個（生理期）來有沒有，腎上腺素直接爆發」，郭婞淳更幽默強調，「但不要第二天來就好」，也透露自己從來沒吃過調經藥，就是讓它順其自然來報到。