英日韓文「鬼月」怎麼說？鬼門開禁忌超多　晚上不要晾衣服

每年一到鬼門開,各種陳年禁忌和該注意的事項就會再次成為話題,諸如晚上不能晾衣服、吹口哨和剪指甲等,這樣的華人社會風俗在英、日、韓文中該如何表達,Podcast節目《宇宙人外信》最新一集就以此來介紹3個語言的單字和句子。

透過時事新聞介紹英日韓文單字的Podcast節目《宇宙人外信》最新一集聊鬼門開,農曆8月的這一天,在台灣民間信仰中相當看重,家中長輩會警告不要去玩水,晚上不要出門,或甚至不要熬夜,因為凌晨是陰氣最重的時候,最容易遇到好兄弟。不過姑且不論是否真有其事,當我們在和外國友人介紹這項傳統時,該怎麼說?最直接的就是告訴他們這是我們的鬼月,「ghost month」。

俗話說東洋人怕鬼,西洋人也怕鬼,「禁忌」一詞各國都有,而在英文中是「taboo」,日文稱「禁忌 kinki」,韓文則是「금기 geumgi」。禁忌就如先前提到,不要在晚上的時候晾衣服,而晾這個動詞在這裡英文應該要用「掛」來說,就是「hang clothes」,完整的句子是「Don’t hang clothes out to dry at night」。

其他還有「農曆」、「風俗」等英日韓文的單字及句子,可以直接上各大Podcast平台搜尋,或直接點擊連結到《宇宙人外信》收聽。

