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阿富汗2座大城1日淪陷！塔利班攻勢太兇猛　3國急派特種兵助撤僑

▲▼塔利班。（圖／路透）

▲塔利班接連拿下坎大哈與赫拉特，讓阿富汗陷入險峻局勢，各國紛紛加派軍隊協助撤僑，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

武裝組織塔利班在阿富汗的攻勢兇猛，在12日接連拿下第2大城市坎大哈（Kandahar）與第3大城市赫拉特（Herat），成功獲得全國34個省會中12個省會的控制權。英美等國紛紛發出聲明，呼籲僑居當地的國民盡快離開，不少國家也將在近日派出軍隊協助撤僑。

綜合路透社、半島電視台與CNN報導，有鑑於塔利班在阿富汗的攻勢與進展超越美國預期，美國五角大樓決定在48小時內派遣2個海軍陸戰隊和1個陸軍營，約3000名士兵到喀布爾機場（Hamid Karzai International Airport）協助其大使館的人員及公民撤離。

▲▼塔利班,阿富汗。（圖／路透）

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，儘管美國不會關閉駐阿富汗的大使館，但他們預計將在未來數週，減少當地核心外交人員的數量。五角大樓發言人科比（John Kirby）也指出，美軍除了會處理撤僑相關事宜外，還會協助加速核發阿富汗特殊移民簽證（SIV），並將申請人送回美國。

英國也在12日宣布，將部署約600名士兵前往當地，幫助英國公民和當地翻譯人員撤離。加拿大駐阿富汗大使館目前也在進行撤僑準備，銷毀機密文件並協助撤離工作人員。加拿大電視台《環球新聞》12日援引知情人士消息指出，加拿大將派出加拿大特種行動團（CSOR）與第2聯合特遣部隊（JTF2），2支特種部隊前往阿富汗。

►塔利班已攻佔阿富汗65%土地　美情報機構：首都可能在90天內失守
►塔利班7天連破10城…傳阿富汗政府妥協　願意分享權力
►阿富汗人逃離家園　歐洲憂重演2015「難民危機」

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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