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巴基斯坦定調「陸工程師」9死為恐攻　「巴塔」汽車炸彈客自殺攻擊

▲巴基斯坦境內汽車炸彈恐攻致陸籍工程師9死。（圖／翻攝牛彈琴微信公眾號）

▲巴基斯坦公布汽車爆炸案調查進度。（圖／翻攝牛彈琴微信公眾號）

記者魏有德／綜合報導

巴基斯坦外交部長庫雷希（Makhdoom Qureshi）昨（12）日親自出席導致9名陸籍工程師意外身亡的「汽車爆炸案」調查報告記者會。報告顯示，該案是一次自殺式恐怖攻擊，由「巴塔」組織斯瓦特分支在阿富汗策劃，襲擊者使用汽車搭載約100至120公斤的高爆炸性炸藥，該恐怖組織獲印度及阿富汗情報部門支持。

▲巴基斯坦境內汽車炸彈恐攻致陸籍工程師9死。（圖／翻攝牛彈琴微信公眾號）

▲大陸駐巴基斯坦大使農融赴汽車爆炸案現場查看。（圖／翻攝牛彈琴微信公眾號）

對此，大陸外交部發言人華春瑩表示，中方高度關注巴方對有關恐襲事件調查工作在較短時間內取得重大進展，對巴方所作積極努力表示贊賞。目前，巴方進一步調查仍在進行之中。

華春瑩提到，雙方將按照兩國領導人達成的重要共識，查明所有事實真相，在此基礎上追究和嚴懲肇事真凶，同時，雙方將繼續升級和強化安保合作機制，確保中方在巴項目、人員和機構安全，「
恐怖主義是全人類公敵。中方堅決反對任何勢力利用恐怖主義謀取地緣私利，呼籲地區國家合作鏟除所有恐怖組織，維護各國共同安全和發展利益。」

▲巴基斯坦境內汽車炸彈恐攻致陸籍工程師9死。（圖／翻攝牛彈琴微信公眾號）

▲大陸派出調查團前往巴基斯坦調查事件真相。（圖／翻攝牛彈琴微信公眾號）

據了解，巴基斯坦調查報告記者會上出示該案相關的襲擊者照片和恐怖組織關係圖。調查結果顯示，該案為一起自殺式恐攻，襲擊者將一輛裝滿炸藥的汽車，撞向載有含大陸工程師在內的車隊。同時，恐怖分子共使用大約100至120公斤的高爆炸性炸藥，此外，現場發現自殺炸彈客遺骸，經法醫鑒定後確認非巴基斯坦人。

報告指出，該起恐怖攻擊是由阿富汗境內的「巴塔」（巴基斯坦塔利班）斯瓦特分支主導，這群恐怖份子在阿富汗接受訓練，使用的車輛，也是從阿富汗購入。此外，相關嫌疑犯已在巴基斯坦境內遭逮，其餘組織成員還躲藏在阿富汗境內。

對於巴基斯坦認為該恐怖組織獲印度及阿富汗情報部門支持，印度官方已出面否認指控。

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