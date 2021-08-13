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莫德納是「對抗Delta最佳疫苗」　96％打完半年體內仍有抗體

▲▼莫德納（Moderna）疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲施打兩劑莫德納疫苗6個月後，有96％的人體內仍有Delta病毒抗體。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國國家衛生研究院（NIH）最新研究指出，施打兩劑莫德納疫苗6個月後，有96％的人體內仍有Delta病毒抗體，另外對Alpha病毒、Gamma病毒的防護力也足夠，但對於源自南非的Beta病毒表現較不佳，只有54％的人在6個月後體內還有抗體。

NIH刊登在權威學術期刊《科學》（Science）的最新研究總共招募了24名參與者，讓他們在打完兩劑莫德納疫苗的6個月後進行檢測，結果發現其中有96％的人體內仍有Delta病毒抗體，同樣96％的人有Alpha病毒抗體、85％的人有Gamma病毒抗體；但僅有54％的人體內有Beta病毒抗體。

這次研究再次證明，莫德納可能是對抗Delta病毒最好的疫苗，對於變種病毒的整體保護力效果較持久。莫德納官方的最新報告也指出，其接種第二劑疫苗半年後，對新冠病毒的保護力達93％，而輝瑞的保護力則降到84％。

先前也有研究發現，莫德納的保護力從2021年初的86％，到今年7月份降至76％，但輝瑞/BNT從76％降至42％，這意味著輝瑞/BNT疫苗在對抗Delta病毒的效力上，可能不如莫德納。

►美FDA批准！　免疫低下族群「加打第3劑疫苗」防Delta變種
►最新研究：莫德納對「Delta病毒防護力」優於輝瑞BNT疫苗

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