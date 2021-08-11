三峽惡火3死4命危！全家幸福照曝光　3寶媽恢復心跳與死神拚搏

記者陳雕文／新北報導

新北市三峽一戶人家在父親節前夕失去了72歲的爺爺，在家中客廳設靈堂，結果11日靈堂竟燒了起來，由於家中為木造隔間，火舌、濃煙一發不可收拾，一家7口全部失去呼吸心跳…經送醫搶救後仍是3死4命危的悲劇。從臉書影像可見，一家人和樂融融，生日慶生都會拍成影片，沒想到遇此劫數，令人不勝唏噓。

▲詹夫跟孩子們開心合照。（圖／翻攝自周女臉書）

目前倖存的4人中，屋主妻子周女（40歲）有生命跡象，在雙和醫院搶救中；而外籍看護（34歲）送往恩主公醫院、周女哥哥（42歲）送往土城長庚、7歲男童送往亞東醫院，3人的昏迷指數均是3；而死者為周女的1歲兒子、10歲女兒以及周女的43歲詹姓丈夫。

屋主周女去年2月幫癱瘓的哥哥錄影慶生，影片可見女兒、兒子還有外傭一起歡唱生日快樂歌，並在同年4月生下了第三個兒子，開心在臉書上說，「歡迎你來到媽媽的生命，從無到有，媽媽非常的努力呵護，因為媽媽不年輕，把你抱到的手了才真實！歡迎你來到有一個嘰哩瓜啦的姐姐、一個玻璃心哥哥、一個比小孩還愛玩的爸爸，歡迎你來我們的家」。

從周女的臉書可見一家人和樂融融的景象，沒想到一場大火毀了他們幸福的生活。

▼周女去年幫植物人哥哥慶生。（圖／翻攝自周女臉書）