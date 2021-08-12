賓士撞貨車噴火畫面曝！「失控火球」撞養樂多倉庫　再毀11車

記者邱中岳／台北報導

北市中山區民族東路在12日凌晨時分，1台黑色賓士轎車撞上準備左轉的小貨車，小貨車當場起火燃燒，司機連忙跳車逃生，整台貨車打滑先撞上路邊自小客車以及機車，最後再撞進養樂多的倉庫後起火燃燒，連帶倉庫內2台自小貨車也遭殃。

警方調查，33歲的黃姓賓士車駕駛，在12日凌晨0時許，開車行經民族東路時，撞上45歲陳姓男子所駕駛的自小貨車，整台貨車瞬間起火，變成一團火球還失控亂撞，先撞上路邊停放的自小客車，又波及6台機車、3台腳踏車。

▲監視器拍下賓士撞上貨車後消失在螢幕，但卻隱約可以看見火光噴發的畫面。（圖／記者邱中岳翻攝）

貨車撞進路邊的養樂多倉庫，倉庫內2台自小貨車也被波及燒毀，所幸陳姓駕駛緊急跳車逃生，最後警消獲報到場將火勢撲滅，整台貨車也僅剩骨架，警方對2人進行酒測，酒測值為0，不排除是賓士駕駛開太快，未注意才撞上貨車。

而賓士車則車頭毀損，車上的黃姓駕駛則是左手擦挫傷，反之，小貨車遭燒毀的陳姓駕駛，因跳車逃生造成左手、髖骨挫傷，背部則有燒燙傷，但意識清楚，由救護車送往長庚醫院治療。

▲賓士直撞左轉貨車，貨車瞬間成火球，撞進養樂多倉庫波及2貨車。（圖／記者邱中岳翻攝）

黃姓賓士車駕駛表示，當天沒事開車出門閒晃，但未注意前方左轉的陳姓駕駛，所以才不慎撞上，小貨車被燒毀的陳姓駕駛則表示，在濱江市場肉攤上班，當天要去公司上班沒想到無故被撞，警方後續也將釐清肇事責任。

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