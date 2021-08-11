現場畫面曝！三峽惡火「1家7口」3死4命危　客廳燒到焦黑、電線外露

記者陳雕文、陳韻如／新北報導

新北市三峽區民生街一處社區11日凌晨0點多一場惡火，釀成1家7口「3死4命危」。經查，由於屋主父親8/7日因病過世，靈堂設置於客廳，並有使用蠟燭及延長線，初步調查，延長線就是起火點，而現場畫面事後也隨之曝光。

▲三峽火警，內部畫面曝光 。（圖／記者陳雕文翻攝）

這起火警發生在11日凌晨0時，該棟民宅為6層樓住宅，而起火後火勢迅速擴大，巨大火球伴隨著陣陣爆炸聲響從屋內炸出，驚醒不少在睡夢中的住戶，嚇得趕緊報警。

警消到場破門後發現，屋內1家7口全倒地，而周女跟1歲男童、7歲男童及10歲女童處在一間房，救出時已無生命跡象；周女哥哥、外籍看護同在一間房，由於周女哥哥是植物人，救出時意識昏迷，外籍看護則無生命跡象；詹姓屋主獨自在一間房，也無生命跡象，7人事後被緊急送醫搶救，但詹男及1歲男童、10歲女童不幸因傷重宣告不治。

初步調查，周女父親8/7日因肺腺癌病逝，靈堂則設置於客廳，並有使用蠟燭及延長線，而由於起火點在客廳，初步判定，延長線就是起火點，因過於老舊起火才釀成悲劇。現場畫面事後曝光，只見整個客廳燒得焦黑，靈堂也被燒得面目全非，屋內電線外露，畫面令人不勝唏噓，而至於詳細的起火原因，仍有待調查釐清。