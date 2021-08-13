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18萬社會新鮮人注意！找工作可領3.2萬元　5QA看懂怎麼領

記者黃翊婷／綜合報導

18萬應屆畢業生注意！勞動部、教育部及經濟部為協助青年就業，推出「110年應屆畢業青年尋職津貼計畫」，預計下週一（16日）正式上路，最高可領到3萬2000元的獎勵。至於要如何申請以及怎麼領取，《ETtoday新聞雲》整理出以下5大QA供民眾參考。

▲桃園市新生醫專12日舉行的加冠儀式，場外還舉辦就業博覽會，讓學生了解各大醫療院所特色。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲受到新冠肺炎疫情影響，勞動部今年推出應屆畢業青年尋職津貼計畫。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

Q1：申請尋職津貼資格？

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A：適用對象為20至29歲未就業的應屆畢業青年，以及去年畢業的役男。若過去曾有工作，勞保投保薪資要在2萬3100元以下。

Q2：如何申請？

A：欲申請者請先前往「台灣就業通網站」註冊會員，並完成心理測驗評量或數位學習平台就業促進課程，就能先領到2000元的尋職津貼。

Q3：可以拿到多少津貼？

A：尋職期間以30天為一期，共計3期，每期發放1萬元，加上申請時領到的2000元，總計3個月可以拿到3萬2000元。

Q4：有哪些條件限制？

A：第一個月要有2次求職紀錄（即投遞履歷），並參加公立就業服務機構的就業輔導活動，就可提出申請，審核通過後才會發給1萬元。

若還是沒有找到工作，第二個月要有3次求職紀錄，並接受1次公立就業服務機構的推介服務。最後第三個月要有3次求職紀錄、接受2次公立就業服務機構的推介服務。

Q5：領取尋職津貼後，是否還能參加其他獎勵計畫？

A：當然可以。申請者若順利找到工作，還可以參加「青年就業奬勵計畫」，受僱於同一雇主，穩定就業滿90天，就可以拿到就業奬勵2萬元；持續穩定就業180天，再加發1萬元就業獎勵。

若申請者失業6個月以上仍未能就業，也有「青年職得好評試辦計畫」將再給予更深化的服務內容，透過就業諮詢及尋職就業獎勵金3萬元，協助青年發展職涯。

▼勞動部青年就業計畫 。（圖／勞動部提供）

▲▼勞動部青年就業計畫 。（圖／勞動部提供）

▲▼勞動部青年就業計畫 。（圖／勞動部提供）

▲▼勞動部青年就業計畫 。（圖／勞動部提供）

▲▼勞動部青年就業計畫 。（圖／勞動部提供）

▲▼勞動部青年就業計畫 。（圖／勞動部提供）

▲▼勞動部青年就業計畫 。（圖／勞動部提供）

▲▼勞動部青年就業計畫 。（圖／勞動部提供）

▲▼勞動部青年就業計畫 。（圖／勞動部提供）

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關鍵字：

勞動部尋職津貼

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