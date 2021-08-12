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行政院拍板青年就業獎勵　每月1萬尋職津貼、就業後最高領3萬獎金

▲▼行政院發言人羅秉成。（圖／行政院提供）

▲行政院發言人羅秉成。（圖／行政院提供）

記者蔡文鈴／台北報導

行政院長蘇貞昌今（12）日在行政院會聽取「應屆畢業青年就業促進方案」報告，勞動部、教育部及經濟部為了協助應屆畢業青年就業及減輕經濟負擔，提供尋職青年每個月1萬元尋職津貼，受僱用的青年勞工也可獲得就業獎勵津貼最高3萬元。

針對還在尋職中的青年，勞動部規劃推動「110年應屆畢業青年尋職津貼計畫」，鼓勵青年強化求職準備，協助青年在積極尋職的過程中減輕經濟壓力，每月提供1萬元尋職津貼；針對剛畢業的青年，推動「110年青年就業獎勵計畫」，鼓勵青年於9月底前衝就業，穩定就業3個月以上，可獲得就業獎勵最高3萬元。

另為鼓勵雇主僱用青年，勞動部推動「安穩僱用計畫2.0」，只要經公立就業服務機構媒合推介就業，雇主可獲得僱用獎助最高3萬元，受僱用的青年勞工也可獲得就業獎勵津貼最高2萬元；又若青年失業6個月以上仍未能就業，「青年職得好評試辦計畫」將再給予更深化的服務內容，透過就業諮詢及尋職就業獎勵金3萬元，協助青年發展職涯。

而對於初入職場、想提升職場實力的應屆畢業青年朋友，勞動部也給予青年「練功夫有獎助」，包含推動「產業新尖兵計畫」，依據青年適性需求推介重點產業訓練課程，並促進訓用合一，最高補助訓練費用10萬元；同時為了讓青年安心參訓，搭配提供「學習獎勵金」最高9.6萬元；另辦理「青年就業旗艦計畫」，結合產業資源鼓勵企業以「先僱用後訓練」的方式，補助雇主訓練指導費最高10.8萬元，由資深員工擔任職場導師指導青年，讓青年有進入職場訓練、「做中學」的機會。

教育部為協助畢業青年減輕就學貸款還款負擔，放寬緩繳本息門檻，緩繳本息與只繳息不還本之申請次數並分別倍增為8次8年，最長可申請16年暫時先不用償還本金，僅需每月繳交利息，減輕每月9成以上之還款負擔，紓緩償還本金之壓力。

經濟部青年創業及啟動金優惠貸款，總額度由350億元提高到600億元，110年底前申請貸款金額100萬元以下的新貸案，以從優、從簡、從速三大原則，提供融資優惠措施，包括前5年利息全額由政府補貼、信保基金最高 10成保證、以表格勾選申請方式取代計畫書，於7日內完成審查，並提供單一窗口諮詢等，提供創業青年資金協助。

▼勞動部青年就業計畫 。（圖／勞動部提供）

▲▼勞動部青年就業計畫 。（圖／勞動部提供）

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