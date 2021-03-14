南投「紫花隧道」爆紅！園主好心反被遊客瞪　忍痛砍掉20年花牆

記者柯沛辰／綜合報導

南投縣中寮鄉「紫色花海隧道」全台僅此一處，近期在網上爆紅後，吸引大量遊客朝聖，但交通亂象層出不窮，短短2天就發生2起車禍，引起附近居民反彈。為此，呂姓園主苦勸遊客遵守秩序，見車輛駛來，還好心把拍照的人請離馬路中央，不料遊客卻回頭狠瞪，讓他相當心寒，決定把辛苦栽種20年的花牆砍掉，還當地平靜。

中寮鄉龍南路「六七一茶花園」外牆種滿錫葉藤，每逢2月、3月盛開期，長達80公尺的「紫爆」隧道總是吸引不少遊客前來賞花、拍照。不過，花牆緊鄰龍南路，導致違規停車、隨意穿越馬路、馬路中央拍照等亂象激增，一連發生多起車禍。

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▲南投中寮「紫花隧道」爆紅，遊客擠爆龍南路。（圖／東森新聞）

園主呂伯村說，他擔心遊客出事才勸導，但喊到沙啞都沒人理，「（我朝）對面小姐吹哨子，她不聽就罷了，我想說（車來）危險，把人趕進去，結果（她）回頭還瞪你欸，我就想說那就不要了不要了...全部收掉，太危險了啦，來賞花發生事故怎麼辦？不就很衰？」

根據警方統計，該路段12、13日兩天就發生了2起車禍。呂姓園主聽聞機車騎士傷勢不輕，內心既難過又自責，當晚便下定決心，忍痛砍除栽種了20年的錫葉藤枝條。他說，雖然不比花牆向陽面的花海，但園內仍有錫葉藤，之後將一一請遊客進到園區內，別再逗留馬路。

▲園主忍痛剪花。（圖／東森新聞）

由於花牆是中寮鄉難得的網美打卡點，許多遊客14日仍慕名而來，但大部分人都不知道花牆為何消失。呂姓園主說，若有遊客詢問花牆，會請他們不要再來了，因為沒什麼花了，未來盛開期只開放園內遊覽，避免造成危險。

▼花牆遭剪除，景象已不如前幾天。（圖／東森新聞）