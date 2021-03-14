　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

南投「紫花隧道」爆紅！園主好心反被遊客瞪　忍痛砍掉20年花牆

記者柯沛辰／綜合報導

南投縣中寮鄉「紫色花海隧道」全台僅此一處，近期在網上爆紅後，吸引大量遊客朝聖，但交通亂象層出不窮，短短2天就發生2起車禍，引起附近居民反彈。為此，呂姓園主苦勸遊客遵守秩序，見車輛駛來，還好心把拍照的人請離馬路中央，不料遊客卻回頭狠瞪，讓他相當心寒，決定把辛苦栽種20年的花牆砍掉，還當地平靜。

中寮鄉龍南路「六七一茶花園」外牆種滿錫葉藤，每逢2月、3月盛開期，長達80公尺的「紫爆」隧道總是吸引不少遊客前來賞花、拍照。不過，花牆緊鄰龍南路，導致違規停車、隨意穿越馬路、馬路中央拍照等亂象激增，一連發生多起車禍。

▲▼南投「紫花隧道」爆紅！園主好心反被遊客瞪　忍痛砍掉20年花牆。（圖／東森新聞）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲南投中寮「紫花隧道」爆紅，遊客擠爆龍南路。（圖／東森新聞）

園主呂伯村說，他擔心遊客出事才勸導，但喊到沙啞都沒人理，「（我朝）對面小姐吹哨子，她不聽就罷了，我想說（車來）危險，把人趕進去，結果（她）回頭還瞪你欸，我就想說那就不要了不要了...全部收掉，太危險了啦，來賞花發生事故怎麼辦？不就很衰？」

根據警方統計，該路段12、13日兩天就發生了2起車禍。呂姓園主聽聞機車騎士傷勢不輕，內心既難過又自責，當晚便下定決心，忍痛砍除栽種了20年的錫葉藤枝條。他說，雖然不比花牆向陽面的花海，但園內仍有錫葉藤，之後將一一請遊客進到園區內，別再逗留馬路。

▲▼南投「紫花隧道」爆紅！園主好心反被遊客瞪　忍痛砍掉20年花牆。（圖／東森新聞）

▲園主忍痛剪花。（圖／東森新聞）

由於花牆是中寮鄉難得的網美打卡點，許多遊客14日仍慕名而來，但大部分人都不知道花牆為何消失。呂姓園主說，若有遊客詢問花牆，會請他們不要再來了，因為沒什麼花了，未來盛開期只開放園內遊覽，避免造成危險。

▼花牆遭剪除，景象已不如前幾天。（圖／東森新聞）

▲▼南投「紫花隧道」爆紅！園主好心反被遊客瞪　忍痛砍掉20年花牆。（圖／東森新聞）

ET快訊
快訊／台北IKEA敦北店宣布下個月熄燈　經營23年說掰掰
30歲女恩愛後就發炎！醫生要老公診間DIY　一檢查是這裡出問
南投「紫花隧道」爆紅！園主好心反被遊客瞪　忍痛砍掉20年花牆
快訊／北市大同區住宅火警　消防員衝火場搜救

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日本人製「台灣鳳梨地圖」全國店家公開！鄉民哭了：真的有情有義

快訊／台北IKEA敦北店宣布下個月熄燈　經營23年說掰掰

南投「紫花隧道」爆紅！園主好心反被遊客瞪　忍痛砍掉20年花牆

與逆境對決的勇者　靈鷲山表揚60位品德優秀「普仁小太陽」

民航局修法電商平台賣無人機需揭露3大資訊　比照菸品警告標示

土地公生日「龍抬頭」！命理師點名5種人：要去拜拜

車資不夠差一百！「騙錢哥」又出沒火車上討錢　列車長急廣播：別給

快訊／SBL周柏臣宣布　白色情人節「牽手走進戶政所」登記結婚

下水道人員日常！打開水溝蓋「超噁畫面」曝　網全嚇傻：直接辭職

「艋舺戶田惠梨香」穿情趣衣辣舞！高衩挖洞　邪惡視角曝：好晃

「我歧視黑人」《聲林2》韋喆遭辱　網傻眼「挑釁男穿Kevin Durant球衣」

腳踏車嬤見「有車開來」繼續騎　下秒擦撞...目擊者：不是有回頭

捷運站驚見武裝部隊持槍狂奔！　陸軍21天505公里模擬戰術行軍

遊樂園餐車阿伯叫賣活力滿點！　上班敬業載歌載舞：緊來呷滷味

陳芳語升降台唱《逆光》唱完跪倒　KKBOX風雲榜將唱新歌《Kow Tow》

美國視訊開庭她不安狂左顧右看　檢察官識破家暴男在旁緊盯施壓

老翁載妻「一路逆向」騎上中投公路　警鳴笛狂按喇叭...飆10KM攔阻！

曳引車橫向駛出！小客車嚇壞左切　撞爆5車+檳榔攤...網罵爆：開太快

砸50萬元改裝愛車！2年還改不好　車牌被A走...無辜車主收罰單怒告

眾人騙他施展魔法假裝「消失不見」 萌娃急到哭：我找不到你們！

日本人製「台灣鳳梨地圖」全國店家公開！鄉民哭了：真的有情有義

快訊／台北IKEA敦北店宣布下個月熄燈　經營23年說掰掰

南投「紫花隧道」爆紅！園主好心反被遊客瞪　忍痛砍掉20年花牆

與逆境對決的勇者　靈鷲山表揚60位品德優秀「普仁小太陽」

民航局修法電商平台賣無人機需揭露3大資訊　比照菸品警告標示

土地公生日「龍抬頭」！命理師點名5種人：要去拜拜

車資不夠差一百！「騙錢哥」又出沒火車上討錢　列車長急廣播：別給

快訊／SBL周柏臣宣布　白色情人節「牽手走進戶政所」登記結婚

下水道人員日常！打開水溝蓋「超噁畫面」曝　網全嚇傻：直接辭職

「艋舺戶田惠梨香」穿情趣衣辣舞！高衩挖洞　邪惡視角曝：好晃

緬甸陸資工廠被打砸放火！多名陸籍員工受傷、受困

經紀人結婚！Joeman記住她心願「請來男神嘉賓」　網感動：最棒老闆

快訊／高雄47歲警員「跑步突昏迷」　送醫搶救仍死亡

日本人製「台灣鳳梨地圖」全國店家公開！鄉民哭了：真的有情有義

快訊／台北IKEA敦北店宣布下個月熄燈　經營23年說掰掰

冰淇淋2球80！他點1支「甜筒分開裝」爆氣留負評　網見邏輯傻了

少女電眼必備！嬌蘭冰滴眼萃緊緻有感，「輕盈眼部精華」盤點

高雄土地公發1000元發財金200萬　廟方曝還款7成：有人會還5萬

SUZUKI「阿魯1000」仿賽重機車主心得分享！意外省油輕鬆又好騎

HERO 4 WHO國際街舞大賽台中初賽　21日決賽再戰台中

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

生活熱門新聞

以為在表演！劇團演員黃民安驟逝

福原愛已輸！網指1關鍵：江大獲全勝

「恐怖殺手病」曝！奪台萬命

癌末男痛苦呻吟！女友打119竟成鬧劇

吃好市多「壽司、烤雞與濃湯」　3人腹瀉送急診

恩愛完後尿道不斷發炎！老公診間DIY檢查

土地公生日「龍抬頭」！他點名5種人要拜

婚禮女主持搶人夫！　美妝師：謝謝我花6年時間

國中4天3夜畢旅噴6850元！爸看傻：換我吃土去

連5天晴暖32℃↑　下波「鋒面+強冷空氣」報到時間曝

南投「紫花隧道」爆紅　園主卻忍痛砍花

外送員國考通過！網一看狂勸：會後悔

「艋舺戶田惠梨香」穿情趣衣辣舞！邪惡視角曝

即／SBL周柏臣　白色情人節登記結婚

更多熱門

相關新聞

偶像劇網紅瞞男友援交「1次35萬元」　遭騙走肉身

偶像劇網紅瞞男友援交「1次35萬元」　遭騙走肉身

本刊去年報導新北市送貨員楊震豪，在IG隨機私訊網美、直播主，佯稱是香港富商開高價包養，讓受害者出面指證。台北地檢署先前陸續查出有6名女子受騙，但日前又發現一名曾在偶像劇演出的網紅，因為籌父親醫藥費遭騙，對此，檢察官今（11日）追加起訴楊男詐欺等罪，累計至今已知7女受害。

最陰賭場曝！藏身南投公墓區　警扮農夫埋伏破獲

最陰賭場曝！藏身南投公墓區　警扮農夫埋伏破獲

王定宇稱打卡非造假　宅神酸爆：問你打炮回我打卡

王定宇稱打卡非造假　宅神酸爆：問你打炮回我打卡

1家7口武嶺賞日出…賓士愛車「突燒成火球」！

1家7口武嶺賞日出…賓士愛車「突燒成火球」！

南投「民宅凶殺」偵結！17嫌遭起訴

南投「民宅凶殺」偵結！17嫌遭起訴

關鍵字：

紫花隧道錫葉藤六七一茶花園南投中寮網美景點打卡

讀者迴響

熱門新聞

上課聽到怪聲音　她一決定立大功

熱依娜寫新歌《愛你》酸爆陳芳語！藏頭詩嗆：傻B閉嘴滾

揹122萬學貸！25歲OL放假兼差賣淫

業界瘋傳「福原愛超慘下場」！

以為在表演！劇團演員黃民安驟逝

正妹直播身後冒男子　爆小三內幕

《少林足球》18歲星女郎「20年後淒涼近況曝光」！

國一妹淪提款機！不堪校園霸凌投江溺亡

高雄女上吊身亡！男友見屍崩潰報警

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

50歲錢薇娟病痛纏身　「上廁所像蜘蛛人」蹲都蹲不下去

42歲再現劇團黃民安死因出爐！

女傳訊「你不要後悔」上吊亡　他悲曝分手原因

APRIL玹珠被當透明人　網掀霸凌實錄看哭了

即／新北刑大天花板竟搜出槍毒

更多

最夯影音

更多
「我歧視黑人」《聲林2》韋喆遭辱　網傻眼「挑釁男穿Kevin Durant球衣」

「我歧視黑人」《聲林2》韋喆遭辱　網傻眼「挑釁男穿Kevin Durant球衣」
腳踏車嬤見「有車開來」繼續騎　下秒擦撞...目擊者：不是有回頭

腳踏車嬤見「有車開來」繼續騎　下秒擦撞...目擊者：不是有回頭

捷運站驚見武裝部隊持槍狂奔！　陸軍21天505公里模擬戰術行軍

捷運站驚見武裝部隊持槍狂奔！　陸軍21天505公里模擬戰術行軍

遊樂園餐車阿伯叫賣活力滿點！　上班敬業載歌載舞：緊來呷滷味

遊樂園餐車阿伯叫賣活力滿點！　上班敬業載歌載舞：緊來呷滷味

陳芳語升降台唱《逆光》唱完跪倒　KKBOX風雲榜將唱新歌《Kow Tow》

陳芳語升降台唱《逆光》唱完跪倒　KKBOX風雲榜將唱新歌《Kow Tow》

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面