中寮和興樂齡中心歡喜揭牌　南投13鄉鎮市普及率百分百

▲▼南投縣中寮和興樂齡中心歡喜揭牌，南投13鄉鎮均設有樂齡學習中心，普及率百分之一百。(圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

樂而忘齡，學習不輟。南投縣府為提供長輩終身學習機會，設置離家近的便利學習場所，逐步在各鄉鎮成立樂齡學習中心。1日上午副縣長陳正昇代表林縣長主持中寮和興樂齡中心揭牌典禮，並在社區阿公阿嬤的期待掌聲中，歡歡喜喜的為和興樂齡學習中心揭牌。

副縣長陳正昇強調說，全縣13鄉鎮都已普設樂齡中心，希望繼續努力，讓更多社區中高齡民眾也能活到老「在地」學到老、多元終身學習。揭牌典禮，包括教育處長陸正威、中寮鄉長廖宜賢、家庭教育中心主任呂建蒼、縣議員張永輝都到場。立委馬文君、縣議員唐曉棻、簡賜勝、李洲忠也都派代表出席。

和興社區理事長游源澤指出，由社區承辦的樂齡中心，未來將繼社區照顧關懷據點、巷弄長照站後，開展中寮鄉高齡學習的歷史新頁，規畫多元學習課程有生活安全、運動保健、心靈成長、人際關係、藝術教育、劇團演出、資訊科技、生命關懷及貢獻服務，讓社區長輩可以透過樂齡學習中心學習新知，同時擴展人際關係，讓生活更快樂。

副縣長陳正昇表示，南投縣自97年起，陸續於各鄉鎮市設置樂齡學習中心，並以一鄉鎮一樂齡為目標，提供55歲以上中高齡民眾學習活動，中寮鄉老年人口比率超過23%，居全縣第一，如今總算等到中寮鄉樂齡學習中心的設置，對於推動在地老化學習有很大助益。

除了和興社區活動中心舉辦課程外，未來也將學習資源分享至鄰近廣福、永福、崁頂、義和等4個社區，一起帶動中寮鄉樂齡學習氛圍，讓長輩「快樂學習，樂而忘齡」。

南投縣家庭教育中心主任呂建蒼表示，中寮鄉和興社區發展協會承辦樂齡學習中心，第一年獲教育部補助28萬元，若績效優異還有機會增為一年38萬元，資源更勝照顧關懷據據點，家庭教育中心將依照中央規劃，持續輔導和興社區推動樂齡核心課程、自主規劃課程及貢獻服

務課程。

教育處長陸正威也強調，樂齡中心可以結合在地產業、文化特性融入課程，發展活躍老化之特色課程，讓高齡者學以致用，落實終身學習、改變、增能, 以達老有所用、活躍老化的目標。

南投縣13鄉鎮市樂齡學習中心承辦單位有暨南大學水社中心、南開科技大學、水里鄉水里國小、紅十字會南投縣支會、南投縣樂齡教育文化發展協會、竹山鎮延正、國姓鄉國姓、名間鄉田仔、集集鎮八張、鹿谷鄉鹿谷、信義鄉羅娜、仁愛鄉南豐、中寮鄉和興等社區發展協會，其中埔里、中寮、仁愛、信義為今年新辦單位。

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