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觀音國中砍除校門前龍柏樹惹議　黃敬平：負面教育

▲觀音國中砍除校門前龍柏樹惹議。（圖／黃敬平服務處提供）

▲觀音國中砍除校門前龍柏樹惹議。（圖／黃敬平服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市立觀音國中校門前道路兩側龍柏樹遭砍，因龍柏屬於有價經濟物，擔心有心人士盜賣，民眾向平鎮區市議員黃敬平陳情重視。黃敬平經向大園分局、觀音區公所查證後，發現是學校所為，觀音國中表示，因白蟻蟲蛀因此進行樹木修剪，殘餘樹木仍在校內，未來做為學生課程使用，但此一說法未獲各界認同？

黃敬平12日指出，龍柏樹有經濟價值，過去在竹崎鄉衛生所也發生過因不知龍柏經濟價值而砍下或隨意棄置遭政風處調查，龍柏常用來做木雕藝品、如文昌筆或高級景觀木，這次觀音國中砍下的樹段後把樹皮去除的這麼乾淨，啟人疑竇，被檢舉後才改口說要做為學生課程使用，實難讓人信服！

▲觀音國中砍除校門前龍柏樹惹議。（圖／黃敬平服務處提供）

黃敬平表示，依據現場砍下樹幹的照片來看，體積都相當大塊，顯然與學校所謂的修剪落差甚鉅，如果要大面積的斬除，尤其是有價物，應循公家機關報廢或拍賣等標準作業程序運棄，砍掉的樹木殘枝清點過程也必須嚴謹，以免流出後遭有心人士盜賣或他用，學校身為公家機關，顯然對於環境、護樹、程序皆不以為意，並且帶頭作了負面教育。

護樹聯盟指出，白蟻是台灣常見的昆蟲，只會啃食死掉、腐敗的木質組織，當樹木遇白蟻等昆蟲共生時頂多代表著樹可能是不健康或是衰敗了，民眾並不需過度恐慌與擔心，我們只要檢視樹木的棲地，把樹木生長環境照顧好即可，當樹木自癒恢復健康了，白蟻沒有東西吃自然會離開，而非將樹木大面積斬除。

觀音國中說，因連日大雨，龍柏有白蟻蛀的痕跡，未來打算用於學生生科木雕使用，故分切後原本放生科教室前，但有老師反應傾倒之樹木有白蟻，生科教室有其他木頭製品擔心會引白蟻來啃食，所以目前暫移至警衛室旁放置。

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