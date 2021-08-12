快訊／43歲狠母認了！女嬰臍帶連胎盤丟進垃圾車　女會計裝沒事上班

▲新莊垃圾車內發現女嬰屍。（圖／記者游宗樺攝(左)、記者陳豐德翻攝(右)）

記者陳豐德／新北報導

新北市新莊區中港路上垃圾車12日上午驚見全身發黑女嬰屍，嚇得隨車人員趕緊報警處理，鑑識人員勘驗女嬰屍體連著胎盤，疑為剛出生的嬰兒，警方調閱監視器後鎖定一名女子，在內湖帶回43歲的陳姓生母，她坦承前往內湖上班前將嬰屍丟棄至垃圾車，檢警目前正在偵訊當中，嬰兒詳細死因仍待相驗解剖後釐清。

據了解，該垃圾車上午6時會到現場將後面帆布棚掀開，定點供民眾丟棄垃圾， 沒想到52歲鄭姓清潔員今早6時51分垃圾車已經差不多裝滿，要翻攪堆置的垃圾車後車斗，準備將垃圾壓縮進車斗時，見到裝有女嬰的新北市專用垃圾袋沒綁緊，女嬰因此掉出來蜷曲在車斗中。

鑑識人員初判女嬰出生沒多久，全身已經發黑明顯死亡，臍帶還連接著胎盤，但女嬰是否為死胎，還是出生後才遭丟棄致死，仍需進一步解剖相驗，確認女嬰肺泡有無氧氣才能確認刑責。

專案警方調閱監視器，鎖定一名涉嫌丟棄女嬰的陳姓女子，並在中午12時許於台北市內湖區將其逮捕，據了解她再內湖從事會計工作，初步坦承是要去上班前將女嬰丟棄在垃圾車，才前往內湖工作躲避查緝，詳細原因仍待訊問後進一步釐清。

►連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

►案發現場／大園空難202人罹難 記者衝現場...踩到滿地殘軀碎肉！

►案發現場／母半夜託夢：好冷！我沒穿衣服在淋雨 她的手伸出後車廂指引破案

►案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困