國際扶輪社致贈屏東醫院快篩站　「貼心又溫暖」立委周春米感動

▲國際扶輪3510地區今(8)日代表捐贈篩檢站給屏東地區醫院，資深社員周春米獲邀參加 。（圖／周春米服務團隊提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

國際扶輪3510地區wonderful總監蔡政旺及多位社長、秘書，今(8)日代表捐贈篩檢站給屏東地區醫院，由衛生局長 施丞貴代表接受，立法委員周春米獲邀參與；她特別感謝扶輪人的溫暖、貼心設計，協助全民防疫抗疫。

蔡政旺總監表示：正壓檢疫站有著扶輪人的愛心，也即時滾動式調整設備內容，以保護醫檢人員舒適環境及不受感染，可機動式任意支援變換地點為原則下，操作人員有6人設備，目前可以篩檢，往後可以注射疫苗，在疫情熱區可發揮相當的作用。

令人感動的是，篩檢站有著扶輪人的職業服務精神，由社友奉獻自己的專業，就成了無塵室機電、鐵件、設計等專業團隊，結合採檢及檢驗可移動式正壓潔淨艙體，更大方將設計分享給廠商，進行模組化生產。

立委周春米本身也是資深扶輪人，看著設置在屏東醫院的篩檢站，同時可以有6位醫護人員進埸操作，站內還有麥克風，可以讓站內的醫護人員和站外接受篩檢民眾清楚的對話，感覺「貼心又溫暖」。

蔡政旺說，抗疫這條路必須是長期抗戰，我們除了衷心的感謝第一線的醫療團隊外，也希望在未來這條抗疫之路能發揮扶輪人的超我服務的精神，繼續來關注醫療團隊，大家一起努力，一起加油。

據了解，國際扶輪3510地區配置捐贈30台捐篩檢站，分送至高雄、屏東及台東等縣市，其中屏東縣有13台。

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