代表國家超不堪！　球評揭殘酷真相：30女洗澡如廁共用4個流動廁所

▲備戰亞洲盃，女足國家隊目前在國訓中心集訓，卻不能用館內廁所，只能在館外流動廁所洗澡、更衣與如廁。（圖／翻攝自自女足工會臉書）

記者潘姿吟／台北報導

台灣東奧代表團旗開得勝，總獎牌數共12面創歷年新高，當大家還在享受奪牌喜悅時，又爆出女足國家隊30多人，只能共用4個臨時搭建的露天流動廁所盥洗、如廁、更衣。

球評石明謹在臉書發文指出，「亞洲盃女子足球賽資格賽」9月份於高雄舉辦，將是台灣女子足球進軍世界盃最好的機會，但國訓中心卻以防疫為由表示無法提供住宿、不開放重訓室、物理治療室、醫療資源等內部設施。

當所有選手都已經移往國訓中心集訓時，更被限制不能使用室內廁所與更衣室，下個月就要比賽的女足國腳、教練，共30幾人，就只能用這4座臨時搭建的露天流動廁所，進行如廁、更衣、盥洗。

足協副秘書長表示：「台灣沒有多少片天然草皮可以練習，雖然國訓中心連標準足球場都沒有，球員練習球場也只是一般活動草皮架了球門、場地狀況不良，但因為9月的比賽正好在國家體育場，再加上國訓具備完整食宿相關硬體，才選擇在賽前進入集訓，卻沒想到，所有資源不能用之外，多次向體育署、國訓中心溝通，爭取使用建築物內的廁所也沒有下文。」因此，足協只能協助架設戶外臨時的流動廁所因應。

為此，臺灣女組足球員工會在臉書發出聲明「看得見的奪牌、看不見的差別待遇」，怒批國訓中心：「這是台灣體育行政長期漠視性別差異，以及國訓中心內奪牌功利主義的必然狀況！」

女足工會指出，代表隊全體選手均已施打疫苗、取得快篩陰性證明，並配合團進團出規範，也積極協調並發文予國訓中心，卻遲遲未獲得正式回覆。女足工會呼籲，相關單位不該只是沉浸在黃金計畫的喜悅，應正視每位運動員的需求與困境。

石明謹語重心長，「代表國家沒有高低之分，把黃金計畫挹注在已經確定將要奪牌的選手很簡單，但更多為了國家拼命努力練習的選手，我們又給了什麼樣的待遇？」他痛批，這就是在台灣代表國家的「下場」，「代表國家沒拿什麼錢已經夠慘了，連上廁所都不行，你還讓你的孩子、家人當運動員嗎？」

此外，他也接到家長訊息，「今天才知道孩子練球環境是這樣，父母可以接受練習辛苦，怎麼能接受沒廁所？」

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