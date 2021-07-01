潘孟安好感度攀升超越雙北市長　民進黨立委稱「沒有特別高興」

▲屏東縣長潘孟安。（圖／翻攝自潘孟安臉書直播）



記者林銘翰／台北報導

屏東縣近來爆發Delta變種病毒疫情，根據民進黨大數據的分析，屏東縣長潘孟安的整體好感度大幅攀升，目前已優於台北市長柯文哲與新北市長侯友宜。對此，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳表示，縣市長的滿意度起起伏伏、各有起落，「沒有所謂特別高興或特別不高興」。

屏東縣枋山鄉近期發生Delta變種病毒疫情，潘孟安緊急啟動全村篩檢與接種疫苗，以及各種防疫措施，根據民進黨大數據的分析，潘孟安的整體好感度從6月25日後開始攀升，目前已經優於柯文哲與侯友宜。

根據綠營大數據資料顯示，傳出疫情的縣市首長普遍負面聲量升高，而潘孟安自6月1日至6月29日的正、負面聲量，分別為31993、36158則，好感度則達到0.88，即使在6月25日至6月29日屏東疫情升高，甚至檢測出Delta變種病毒，潘孟安好感度仍達到0.7。

對此，劉世芳受訪時表示，縣市長的滿意度起起伏伏、個有起落，南高屏的縣市首長在這次Delta病毒與中央流行疫情指揮中心充分配合，包括做精準疫調、隔離、居簡、分流等措施。

劉世芳強調，不論哪個縣市都是防疫優先，而且不分藍綠執政縣市，所以「沒有所謂特別高興或特別不高興」，現在全國上下都希望趕快把疫情控制下來，讓大家恢復正常的生活。

民進黨立委周春米則說，現在最重要的就是把防疫工作做好，由於Delta變種病毒株入侵屏東，因此縣府最首要的就是把疫調做清楚，並且擴大匡列、積極篩檢，務必把有可能的傳染源找出來。

周春米強調，感謝大家對潘孟安與屏東縣政府的鼓勵，縣府團隊念茲在茲、不敢鬆懈，未來還有一段時間要觀察與奮戰，也請大家為屏東加油。

此外，潘孟安日前也在臉書上向全民報告屏東防疫進度，並強調「不甩鍋、不卸責、不口水」，呼籲民眾鍵盤無法解決問題，耍嘴炮無助整個防疫工作，而意外撿到槍也讓潘孟安聲量升高。

其他人也看了這些新聞...

►新北明開放預約莫德納 3張圖看接種對象、時間、地點

►北市72歲↑長者「明開放預約打莫德納」 7月2日接種！可選258家院所

►許淑華質疑振興醫院「3天領百瓶疫苗」 北市「沒獨厚」：有發給37家

