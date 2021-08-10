連漲7天！大台北批發菜價「飆至48.7元」　再創今年新高

▲大台北批發市場連續7個交易日價格都上漲。（圖／記者劉亮亨攝）



記者許展溢／台北報導

全台農損累計4億2006萬元，最主要受損農作物為木瓜、落花生等，高雄市和雲林縣最嚴重。受產地降雨影響，大台北批發市場連續7個交易日價格都上漲，今又創下今年新高來到48.7元。

大台北果菜市場蔬菜今到貨量1190公噸，較前一交易日935公噸，雖有增加，但每公斤平均價格48.7元，較昨日47.1元，又上漲，再創今年菜價新高。水果部分，昨天到貨459公噸，今天668公噸，每公斤平均價格42.0元，較前一個交易日44.1元，略為下跌。

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以8月1日起看，大台北批發價34.8元，下一個交易日開始上漲，從41.0元、41.6元、43.2元，到8月6日42.2元，小幅下跌，8月7日起又上漲至43.9元，隔天47.1元，今天48.7元。

▲大台北批發菜價今又創下今年新高48.7元。 （圖／記者劉亮亨攝）



大台北今日進貨量較昨日增加，逢休市後承銷人存貨少，承銷業者購買需求增加，產地風雨過後，進貨品質不佳大部分水傷爛，買氣尚可，交易市況平順，各菜種行情漲多跌少。葉菜類進貨量略減，價格跌多漲少，甘藍到貨量約290噸，價格下跌3元，大白菜到貨量約70噸，價格下跌3元，甘薯葉到貨量約15噸，價格上漲4元。

花果類進貨量大幅增加，價格漲跌互見，花胡瓜到貨量約27噸，價格上漲26元。根莖類進貨量小幅增加，價格漲跌互見，竹筍到貨量30噸，價格持平。價格上漲菜種有小白菜、青江菜、萵苣菜、蕹菜、甘薯葉、胡瓜、花胡瓜、苦瓜、敏豆、青花苔、蘿蔔等，價格下跌菜種有甘藍、大白菜、絲瓜、茄子、蕃茄、甜椒、玉米、青蔥等，其餘各菜種持平。

農糧署說明，價格上漲是因「中南部連續豪雨，部分蔬菜受損」，且本日逢開市交易市況需求所致。農糧署指出，其中以短期葉菜及瓜果類蔬菜漲幅較大，惟胡蘿蔔及洋蔥等根莖類蔬菜冷藏庫存充裕，價格相對親民，建議消費者可採購替代，目前雲林及彰化等主要產地天氣已漸放晴，蔬菜將陸續復耕供應。