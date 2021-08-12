國高中改9：30上課！網譙爆「乾脆在家視訊」：學生只會更晚睡

▲學生晚上課，也等於要延後下課。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／劉維榛報導

9月1日就剩兩周，學生將回歸上課日常，不過家長們更關心，未來國高中若真的改成「9:30」上課，勢必會造成家長工作與孩子學習狀況產生矛盾衝突。消息一出，許多網友調侃，「9.30（9點30分）到是要去吃早午餐還是午餐的」，更認為就算晚去上課，也會有睡眠不足的問題，「桌子好睡比較重要！」

一名女網友在臉書《爆廢公社》表示，以前7點到學校，也沒有睡眠不足的問題，對於想混學歷幾點上課都沒差，接著自嘲學生時代最在意的是，「桌子好睡比較重要！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下引發網友討論，「會讀書的就是會讀書，不會讀的幾點上課都一樣」、「9:30上課家長要上班小孩怎麼載，該不會又是變相收費了吧」、「小孩：耶～那可以打電動打晚一點了」、「9點半到校？很多人只會更晚睡而已」、「中午上課都一樣會遲到了，有差嗎」、「下課時間變晚了一個小時欸...那還是早點去吧」、「要不要直接取消義務教育，想上課的去上課，不想上課好好出社會工作，不然就是打game打到出國比賽」、「以後可能還會連署延長到10點上課」。

▲國高中9點半上學引論戰。（圖／記者周宸亘攝）



另有網友剖析盲點，「縮短上課時間，增加補習跟自習時間」、「先改變教育方式吧，現在的時間都還有老師怕課上不完，時間縮短那不就更急？更不懂？最後還不是全部塞回去補習班教」、「我覺得9：30還是太早，最好就是不用去學校，在家視訊上課，這樣什麼髮禁，穿制服通通都不用」。

▲網友酸：9點半上課是去吃早午餐，還是午餐的？（圖／翻攝廢公社）



本站報導《國高中上課時間改「9：30」正反兩方大戰 家長不安心曝隱憂》，指出「公共政策網路參與平台」多次有民眾提出延後上課時間的議題，理由是國中生普遍睡眠不足，上課時常會打瞌睡，應讓他們有更多時間能參加社團和探討興趣等，因此上課時間應改「9：30到5：00」。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良受訪表示，台灣學生上學時間相較國際比較高，若整體對學生學習好，只要延後的時間大家有共識，將學習時間拉長，對小孩不見得不好。不過，侯俊良也提到，家長部分就要看狀況了，有些家長上班，其實不太允許有更多的時間照顧，實務上會造成家長的工作和學生的學習產生矛盾，上課時間要延後，國家還是要有整體共識，同時反映出勞工工時過長，要多方對話，這件事「不會這麼簡單的」。