載女受刑人到工寮　色村長強掀上衣摸胸「給我吸一下」

▲彰化一名村長利用職務之便，對來服義務勞務的女受刑人載工偏僻工寮，對其性侵得逞。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／台中報導

彰化某村長自2018年起，辦理彰化地檢署執行緩起訴處分與緩刑義務勞務的執行機構，不過2019年卻爆出村長利用職務之便，對來服義務勞務的女受刑人上下其手，不顧其意願對她性侵得逞，事後女受刑人崩潰向母親哭訴，才讓整起事情曝光。一審，判村長應執行有期徒刑4年，檢察官不服再提上訴，台中高分院審理後，認為一審刑度並無不當，駁回上訴，維持原判。

彰化縣某村長自2018年起，為辦理彰化地檢署執行緩起訴與緩刑義務勞務的執行機構，而2019年，一名女受刑人因偽造有價證券，遭法院判緩刑5年，並應在緩刑期間應提供80小時的義務勞務。

而該名村長竟然利用職務之便，將被派去修剪樹木履行義務勞務的女受刑人，載去鐵皮工寮內，佯稱要幫其按摩，以鬆開筋骨，沒想按到最後竟直接走調。村長掀開女受刑人的上衣，對她表示「你的胸部很漂亮」、「給我吸一下」、「你不想要嗎？」等語。最後強吻女受刑人的胸部和下體，並以手指插入其陰道內，更將生殖器在其外陰部摩擦後射精，對女受刑人強制性交得逞。

慘遭性侵的女受刑人，崩潰之下先向村長告病2天，聽從母親的建議，隨身攜帶錄音筆，才返回繼續服義務勞役，也由於其勞務審核皆由村長負責，執行地又離家最近，女受刑人迫於無奈之下﹐只好繼續。食髓知味的村長，再次將女受刑人載到鐵皮工寮外，不顧其意願，撫摸、親吻女受刑人的身體，還問女受刑人「那天我親你下面你舒服嗎？」、「要不要再玩一次」等，最後因無法解開女受刑人的牛仔褲，才未得逞，但也讓女受刑人錄到關鍵證據。

庭審時，村長雖然坦承有對女受刑人猥褻，但卻向法官辯稱，2人是合意猥褻，強調絕對沒有利用職務上的機會對女受刑人猥褻，更沒有強制性交既遂或未遂的情形，且事後他也知錯，願意與女受刑人賠償和解。

一審法官審酌相關證據後，不採信村長的證詞，認為村長擔任公職，受彰化地檢署委託執行義務勞務等相關事務，卻利用執行公務機會犯罪，甚至還替女受刑人代簽而偽造文書，更違反其意願，對女受刑人猥褻得逞，不過考量其手段並非強烈，且坦承犯行，並與被害人達成和解，衡量其智識與經濟能力後，依強制性交與偽造文書等2罪，判其應執行有期徒刑4年。

檢察官不服再提上訴，二審台中高分院審理後，認為一審量刑適當無誤，駁回檢察官上訴，維持原判，全案仍可上訴。

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