打疫苗「喝這個」超緩解不適！　網一看全推爆：郭婞淳也在喝

▲國人接種新冠疫苗，副作用不適感困擾許多人。（示意圖非當事人／記者賴文萱翻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

國內新冠肺炎疫苗覆蓋率自5月16日不到1%，現在已超過910萬人施打疫苗，涵蓋率達36.88%，不過仍有許多民眾擔心接種後出現難以承受的副作用。對此，有網友分享母親施打完AZ疫苗後，聽從醫師推薦飲用2種飲品，3天後就活繃亂跳，直呼「真的對疫苗造成的不舒服很有幫助！」

有一名網友近日在Dcard以「媽媽打完AZ喝這個舒服很多」為題發文表示，「母親身體本身不太好，她自己也很擔心他打完疫苗的不適，所以聽了醫生朋友推薦的補充維他命的以及礦物質果凍。」

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▲ 有網友分享母親接種完新冠疫苗後，喝2飲品超緩解不適感。（圖／翻攝Dcard）

原PO指出，母親在施打AZ疫苗前先喝一包維他命版果凍，「她打疫苗出現的症狀滿多的，但都是很輕微，只要一有不舒服就會去喝果凍， 她跟我說可能是心理作用，但覺得喝完非常有效，一天喝4包，我媽媽3天過後就活蹦亂跳了。」

原PO認為，「相信也有人沒辦法吃普拿疼或吃不下正餐的，很推薦大家去買這個來喝 ，真的對疫苗造成的不舒服很有幫助，不過發燒要吃藥不要喝這個。」

▲貼文曝光後，引起許多網友紛紛贊同狂推。（圖／翻攝Dcard）

貼文曝光後，立刻引起許多網友紛紛狂推，「之前看日本YT也有推薦，說這個是日本打疫苗必備補充品」、「郭婞淳奧運舉重的時候也喝這個」、「我打完也有喝，一天兩包，喝藍色跟綠色的，覺得喝完體力恢復滿多」、「先不說打不打疫苗，這個我沒事也會買來喝，超級讚」、「我打完AZ也是喝這個！感覺超舒服」；也有網友指出，「藍色的是快速補充葡萄糖跟能量，各大考試也必備喔推薦給大家！考到下午簡直又累又餓，喝一包血糖整個回升，舒服多了。」