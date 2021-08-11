新北爆社區感染！最新足跡：全家、家樂福、羽球館、剉冰店

▲新北防疫0811。（圖／新北市府提供）

記者徐政璿／新北報導

新北市衛生局今（11日）公布確診者最今公共足跡，包含蘆洲羽球館（蘆洲區信義路）、米苔目剉冰店、（三重區三和路四段）、全家三重仁美店（三重區仁美街）、家樂福蘆洲店（三重區五華街）。

新北市長侯友宜15時召開記者會，他表示，永和某社區同棟大樓近兩週3例確診個案，同棟住戶231人居家隔離，無法1人1室者安排防疫旅館，費用由政府提供。

中央流行疫情指揮中心11日公布國內新增16例COVID-19確定病例，分別為12例本土及4例境外移入；另確診個案中新增2例死亡。

指揮中心表示，個案分布為新北市6例、台北市4例及基隆市2例；其中7例為已知感染源、3例關聯不明、2例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月9日累計公布14,591位確診個案中，已有13,111人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.9%。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,268,145例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含2,251,025例排除），其中15,814例確診。

2020年起累計816例COVID-19死亡病例，其中808例本土，個案居住縣市分布為新北市401例、台北市311例、基隆市28例、桃園市24例、彰化縣15例、新竹縣12例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。